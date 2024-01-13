https://ria.ru/20240113/makhinatsii-1921167833.html

В Саратове экс-чиновника арестовали за махинации на 80 миллионов рублей

В Саратове экс-чиновника арестовали за махинации на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 13.01.2024

В Саратове экс-чиновника арестовали за махинации на 80 миллионов рублей

Суд в Саратове заключил под стражу бывшего председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области и отправил под домашний арест... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:18

2024-01-13T15:18

2024-01-13T15:18

происшествия

саратов

россия

саратовская область

вячеслав володин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Суд в Саратове заключил под стражу бывшего председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области и отправил под домашний арест директора государственного казенного учреждения по обвинению в превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей, сообщило областное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее прокуратура сообщила, что по материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий при заключении госконтрактов. По данным ведомства, в 2021-2022 годах председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области дал директору государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" указание о заключении 20 госконтрактов без проведения конкурсных процедур, что привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств. СУСК по региону установило, что действия обоих фигурантов причинили бюджету ущерб около 80 миллионов рублей, оба были задержаны. "По ходатайству следователя судом бывшему председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, директору государственного казенного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Фигуранты обвиняются по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. С 11 декабря 2020 года председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области был Роман Карякин, который, по данным правительства региона, покинул пост 13 января 2023 года "по собственной инициативе". Директором государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" с февраля 2021 года является Владимир Шевцов. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин 10 января в ходе поездки в Саратов раскритиковал директора государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" (УКС) за согласование строительства многоквартирного дома вблизи переполненной школы и предложил губернатору отправить "этого начальника УКС на фронт".

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

https://ria.ru/20240106/zaderzhanie-1919971950.html

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саратовская область

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, вячеслав володин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф