https://ria.ru/20240113/lockheed_martin-1921088395.html

Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии

Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии - РИА Новости, 13.01.2024

Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительный контракт министерства обороны США в размере 271 миллион долларов на... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T03:04

2024-01-13T03:04

2024-01-13T03:04

япония

министерство обороны сша

lockheed martin

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительный контракт министерства обороны США в размере 271 миллион долларов на разработку и интеграцию оборудования в рамках программы создания кораблей, оборудованных управляемой противоракетной системой "Иджис" (Aegis) для Японии, заявили в Пентагоне. "Lockheed Martin получает контракт в размере 271 миллион долларов в качестве модификации к предыдущему контракту в рамках иностранной военной продажи", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что речь идет о продаже вооружений в рамках оборонного контракта с Японией. В результате общая стоимость контракта с Lockheed Martin достигла 946,3 миллиона долларов. Американская корпорация должна разработать, протестировать и интегрировать оборудование, программное обеспечение и конечные элементы аппаратного обеспечения для поддержки программы кораблей, оборудованных системой Aegis. "Целью данной модификации является увеличение потолка и продление периода выполнения контракта", - добавили в Пентагоне.

https://ria.ru/20240109/baza-1920236750.html

япония

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япония, министерство обороны сша, lockheed martin , в мире