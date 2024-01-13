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Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии - РИА Новости, 13.01.2024
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03:04 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/lockheed_martin-1921088395.html
Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии
Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии - РИА Новости, 13.01.2024
Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительный контракт министерства обороны США в размере 271 миллион долларов на... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:04
2024-01-13T03:04
япония
министерство обороны сша
lockheed martin
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительный контракт министерства обороны США в размере 271 миллион долларов на разработку и интеграцию оборудования в рамках программы создания кораблей, оборудованных управляемой противоракетной системой "Иджис" (Aegis) для Японии, заявили в Пентагоне. "Lockheed Martin получает контракт в размере 271 миллион долларов в качестве модификации к предыдущему контракту в рамках иностранной военной продажи", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что речь идет о продаже вооружений в рамках оборонного контракта с Японией. В результате общая стоимость контракта с Lockheed Martin достигла 946,3 миллиона долларов. Американская корпорация должна разработать, протестировать и интегрировать оборудование, программное обеспечение и конечные элементы аппаратного обеспечения для поддержки программы кораблей, оборудованных системой Aegis. "Целью данной модификации является увеличение потолка и продление периода выполнения контракта", - добавили в Пентагоне.
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япония, министерство обороны сша, lockheed martin , в мире
Япония, Министерство обороны США, Lockheed Martin , В мире
Пентагон увеличил контракт с Lockheed Martin в рамках программы ПРО Японии

Lockheed Martin получила допконтракт по программе ПРО Японии на $271 миллион

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский военный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительный контракт министерства обороны США в размере 271 миллион долларов на разработку и интеграцию оборудования в рамках программы создания кораблей, оборудованных управляемой противоракетной системой "Иджис" (Aegis) для Японии, заявили в Пентагоне.
«
"Lockheed Martin получает контракт в размере 271 миллион долларов в качестве модификации к предыдущему контракту в рамках иностранной военной продажи", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что речь идет о продаже вооружений в рамках оборонного контракта с Японией. В результате общая стоимость контракта с Lockheed Martin достигла 946,3 миллиона долларов. Американская корпорация должна разработать, протестировать и интегрировать оборудование, программное обеспечение и конечные элементы аппаратного обеспечения для поддержки программы кораблей, оборудованных системой Aegis.
"Целью данной модификации является увеличение потолка и продление периода выполнения контракта", - добавили в Пентагоне.
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