https://ria.ru/20240113/lipetsk-1921182276.html

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России - РИА Новости, 13.01.2024

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России

Особая экономическая зона "Липецк" каждый год занимает одно из лидирующих мест в инвестиционных рейтингах России, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:53

2024-01-13T16:53

2024-01-13T16:54

липецкая область

экономика

липецкая область

россия

игорь артамонов

"липецк"

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" каждый год занимает одно из лидирующих мест в инвестиционных рейтингах России, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "К нам продолжают приходить, у нас продолжают строить новые заводы", – отметил Артамонов. По официальной статистике в ОЭЗ "Липецк" за последние пять лет открылось десять новых производств, пришли 60 резидентов. В 2023 году появился 31 резидент, а сумма инвестиций составила 107 миллиардов рублей. "У нас создается новый комплекс по импортозамещению кормов для животных. Еще один завод открываем на Елецкой площадки нашей экономической зоны", – сообщил Артамонов. Всего, по словам главы региона, предусмотрено более 350 площадок для инвестирования. "Все, кто приходят к нам, очень высоко оценивают команду – ее способность, ее коммуникации, внимание и заботу", – отметил Артамонов. Также губернатор сообщил, что весной 2024 года откроется первый цех тракторостроительного завода – сложнейшего проекта, который разрабатывался совместно с белорусскими партнерами. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк"