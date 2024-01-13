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Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России - РИА Новости, 13.01.2024
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Липецкая область
 
16:53 13.01.2024 (обновлено: 16:54 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/lipetsk-1921182276.html
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России - РИА Новости, 13.01.2024
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России
Особая экономическая зона "Липецк" каждый год занимает одно из лидирующих мест в инвестиционных рейтингах России, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:53
2024-01-13T16:54
липецкая область
экономика
липецкая область
россия
игорь артамонов
"липецк"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" каждый год занимает одно из лидирующих мест в инвестиционных рейтингах России, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "К нам продолжают приходить, у нас продолжают строить новые заводы", – отметил Артамонов. По официальной статистике в ОЭЗ "Липецк" за последние пять лет открылось десять новых производств, пришли 60 резидентов. В 2023 году появился 31 резидент, а сумма инвестиций составила 107 миллиардов рублей. "У нас создается новый комплекс по импортозамещению кормов для животных. Еще один завод открываем на Елецкой площадки нашей экономической зоны", – сообщил Артамонов. Всего, по словам главы региона, предусмотрено более 350 площадок для инвестирования. "Все, кто приходят к нам, очень высоко оценивают команду – ее способность, ее коммуникации, внимание и заботу", – отметил Артамонов. Также губернатор сообщил, что весной 2024 года откроется первый цех тракторостроительного завода – сложнейшего проекта, который разрабатывался совместно с белорусскими партнерами. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html
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экономика, липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, "Липецк"

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" каждый год занимает одно из лидирующих мест в инвестиционных рейтингах России, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
«
"К нам продолжают приходить, у нас продолжают строить новые заводы", – отметил Артамонов.
По официальной статистике в ОЭЗ "Липецк" за последние пять лет открылось десять новых производств, пришли 60 резидентов. В 2023 году появился 31 резидент, а сумма инвестиций составила 107 миллиардов рублей.
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«
"У нас создается новый комплекс по импортозамещению кормов для животных. Еще один завод открываем на Елецкой площадки нашей экономической зоны", – сообщил Артамонов.
Всего, по словам главы региона, предусмотрено более 350 площадок для инвестирования.
«
"Все, кто приходят к нам, очень высоко оценивают команду – ее способность, ее коммуникации, внимание и заботу", – отметил Артамонов.
Также губернатор сообщил, что весной 2024 года откроется первый цех тракторостроительного завода – сложнейшего проекта, который разрабатывался совместно с белорусскими партнерами.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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