https://ria.ru/20240113/kuba-1921105644.html

Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену

Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024

Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену

Куба осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:38

2024-01-13T08:38

2024-01-13T08:38

в мире

сша

йемен

куба

бруно родригес паррилья

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ансар алла

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Куба осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X. "Мы осуждаем военные атаки США и их союзников по НАТО в Йемене, нарушающие международное право", - написал министр иностранных дел Кубы. Он также отметил, что подобные действия "способствуют геноциду в Газе". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html

https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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