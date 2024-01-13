Рейтинг@Mail.ru
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/kuba-1921105644.html
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену
Куба осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:38
2024-01-13T08:38
в мире
сша
йемен
куба
бруно родригес паррилья
джо байден
нато
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137329/03/1373290362_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_b562c6bb40722ae1a057f8bc8e3d8ba5.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Куба осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X. "Мы осуждаем военные атаки США и их союзников по НАТО в Йемене, нарушающие международное право", - написал министр иностранных дел Кубы. Он также отметил, что подобные действия "способствуют геноциду в Газе". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html
https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html
сша
йемен
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137329/03/1373290362_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_e5e4d55a5ec6d9d991f7e12beeb7f80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, куба, бруно родригес паррилья, джо байден, нато, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Куба, Бруно Родригес Паррилья, Джо Байден, НАТО, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену

Глава МИД Кубы заявил, что страна осуждает атаки США и их союзников в Йемене

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкЦентр Гаваны
Центр Гаваны - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Центр Гаваны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Куба осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.
"Мы осуждаем военные атаки США и их союзников по НАТО в Йемене, нарушающие международное право", - написал министр иностранных дел Кубы.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен
Вчера, 01:53
Он также отметил, что подобные действия "способствуют геноциду в Газе".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В ООН заявили об угрозе политической стабильности Йемена
Вчера, 03:34
 
В миреСШАЙеменКубаБруно Родригес ПаррильяДжо БайденНАТОАнсар АллаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала