https://ria.ru/20240113/kropivnitskiy-1921101498.html
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы слышны в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:50
2024-01-13T07:50
2024-01-13T07:50
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы