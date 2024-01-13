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Байден заявил, что считает хуситов террористами - РИА Новости, 13.01.2024
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00:48 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/khusity-1921077766.html
Байден заявил, что считает хуситов террористами
Байден заявил, что считает хуситов террористами - РИА Новости, 13.01.2024
Байден заявил, что считает хуситов террористами
Президент США Джо Байден заявил, что считает хуситов террористами. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:48
2024-01-13T00:48
сша
великобритания
йемен
джо байден
дональд трамп
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает хуситов террористами. "Я думаю, они и есть", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос, считает ли хуситов "террористической группировкой". В феврале 2021 года минфин США сообщил об исключении хуситского движения "Ансар Алла" из списка террористических организаций, куда оно было добавлено при прошлой администрации во главе с Дональдом Трампом. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/khusity-1921076936.html
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сша, великобритания, йемен, джо байден, дональд трамп, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
США, Великобритания, Йемен, Джо Байден, Дональд Трамп, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Байден заявил, что считает хуситов террористами

Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает хуситов террористами.
"Я думаю, они и есть", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос, считает ли хуситов "террористической группировкой".
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В феврале 2021 года минфин США сообщил об исключении хуситского движения "Ансар Алла" из списка террористических организаций, куда оно было добавлено при прошлой администрации во главе с Дональдом Трампом.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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СШАВеликобританияЙеменДжо БайденДональд ТрампАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ мире
 
 
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