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Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 13.01.2024 (обновлено: 13:21 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/khersonskoe-1921145439.html
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:14
2024-01-13T13:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40-ка военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40-ка военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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