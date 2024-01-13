https://ria.ru/20240113/khersonskoe-1921145439.html
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:14
2024-01-13T13:14
2024-01-13T13:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_090d4a6149d3b4e895254c83d8c44988.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40-ка военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c29b1158f55583a7cbae1f2423810edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40-ка военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину