https://ria.ru/20240113/khersonskoe-1921145439.html

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

Российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 40 бойцов ВСУ

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:14

2024-01-13T13:14

2024-01-13T13:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40-ка военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность