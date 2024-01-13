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В конгрессе США согласились дать сыну Байдена шанс прийти на дачу показаний - РИА Новости, 13.01.2024
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01:39 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/khanter_bayden-1921080805.html
В конгрессе США согласились дать сыну Байдена шанс прийти на дачу показаний
В конгрессе США согласились дать сыну Байдена шанс прийти на дачу показаний - РИА Новости, 13.01.2024
В конгрессе США согласились дать сыну Байдена шанс прийти на дачу показаний
Два профильных комитета палаты представителей США заявили, что готовы согласовать с сыном президента США Хантером Байденом новую дату дачи показаний и могут... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:39
2024-01-13T01:39
сша
в мире
хантер байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Два профильных комитета палаты представителей США заявили, что готовы согласовать с сыном президента США Хантером Байденом новую дату дачи показаний и могут отказаться от привлечения его к ответственности за проигнорированные повестки. В совместном заявлении республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний. "Палата представителей продолжит продвигать инициативу привлечения Хантера Байдена к ответу за неуважение конгресса, пока Хантер Байден не подтвердит дату явки для дачи показаний в частном режиме в соответствии со своей юридической обязанностью", - сказано в документе. "Пока мы работаем над назначением даты дачи показаний, мы не потерпим никаких дополнительных трюков или проволочек со стороны Хантера Байдена", - предупредили Комер и Джордан. После того как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала на следующую неделю голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой. От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
https://ria.ru/20231213/syn-1915654462.html
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сша, в мире, хантер байден, конгресс сша
США, В мире, Хантер Байден, Конгресс США
В конгрессе США согласились дать сыну Байдена шанс прийти на дачу показаний

Республиканцы в конгрессе дадут Хантеру Байдену шанс прийти на дачу показаний

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Два профильных комитета палаты представителей США заявили, что готовы согласовать с сыном президента США Хантером Байденом новую дату дачи показаний и могут отказаться от привлечения его к ответственности за проигнорированные повестки.
В совместном заявлении республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний.
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"Палата представителей продолжит продвигать инициативу привлечения Хантера Байдена к ответу за неуважение конгресса, пока Хантер Байден не подтвердит дату явки для дачи показаний в частном режиме в соответствии со своей юридической обязанностью", - сказано в документе.
"Пока мы работаем над назначением даты дачи показаний, мы не потерпим никаких дополнительных трюков или проволочек со стороны Хантера Байдена", - предупредили Комер и Джордан.
После того как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала на следующую неделю голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой.
От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
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