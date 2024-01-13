https://ria.ru/20240113/kh-59-1921093738.html
Первый полет сверхзвукового американского самолета Х-59 состоится весной
Первый полет сверхзвукового американского самолета Х-59 состоится весной - РИА Новости, 13.01.2024
Первый полет сверхзвукового американского самолета Х-59 состоится весной
Первый полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59 от НАСА и Lockheed Martin запланирован на конец весны - лето, сообщили в американской компании. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T04:40
2024-01-13T04:40
2024-01-13T17:26
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Первый полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59 от НАСА и Lockheed Martin запланирован на конец весны - лето, сообщили в американской компании. "Первый полет Х-59 ожидается в конце весны - начале лета этого года", - сообщил на брифинге представитель Lockheed Martin Дэвид Ричардсон. Презентация самолета прошла в пятницу в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin и транслировалась в прямом эфире на сайте НАСА. Ранее сообщалось, что сборка X-59 была завершена в 2021 году. X-59 разрабатывается в рамках программы Quesst и его главной задачей станет сбор для возможного пересмотра властями запрета на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей, надеются в НАСА. Ограничения на такие полеты были введены более 50 лет назад из-за шума, который вызывает сверхзвуковой полет. X-59, как ожидается, будет достигать скорости в 1488 километра в час, но, благодаря дизайну своей конструкции, не вызывать сопряженных со сверхзвуковым полетом хлопков. Новейший аппарат создается НАСА с прицелом на будущие коммерческие сверхзвуковые полеты. Представленный сегодня аппарат, подчеркнули в НАСА, "является не прототипом, это уникальный экспериментальный самолет, технологии которого предназначены для будущих поколений сверхзвуковых самолетов". На следующем этапе специалистам миссии предстоит начать интеграцию всех систем X-59 и приступить к его тестированию. "Первый полет должен состояться позднее в этом году, после чего последует первый сверхзвуковой полет", - сообщили в НАСА. В ходе испытаний новинки планируются полеты над населенными пунктами для сбора данных об уровне создаваемого им шума, сообщили в ведомстве.
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калифорния, наса, lockheed martin
Калифорния, НАСА, Lockheed Martin
Первый полет сверхзвукового американского самолета Х-59 состоится весной
Lockheed Martin: первый полет сверхзвукового самолета Х-59 пройдет в конце весны
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Первый полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59 от НАСА и Lockheed Martin запланирован на конец весны - лето, сообщили в американской компании.
«
"Первый полет Х-59 ожидается в конце весны - начале лета этого года", - сообщил на брифинге представитель Lockheed Martin Дэвид Ричардсон.
Презентация самолета прошла в пятницу в Калифорнии
на территории завода Lockheed Martin и транслировалась в прямом эфире на сайте НАСА. Ранее сообщалось, что сборка X-59 была завершена в 2021 году.
X-59 разрабатывается в рамках программы Quesst и его главной задачей станет сбор для возможного пересмотра властями запрета на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей, надеются в НАСА. Ограничения на такие полеты были введены более 50 лет назад из-за шума, который вызывает сверхзвуковой полет.
X-59, как ожидается, будет достигать скорости в 1488 километра в час, но, благодаря дизайну своей конструкции, не вызывать сопряженных со сверхзвуковым полетом хлопков.
Новейший аппарат создается НАСА с прицелом на будущие коммерческие сверхзвуковые полеты. Представленный сегодня аппарат, подчеркнули в НАСА, "является не прототипом, это уникальный экспериментальный самолет, технологии которого предназначены для будущих поколений сверхзвуковых самолетов".
На следующем этапе специалистам миссии предстоит начать интеграцию всех систем X-59 и приступить к его тестированию. "Первый полет должен состояться позднее в этом году, после чего последует первый сверхзвуковой полет", - сообщили в НАСА. В ходе испытаний новинки планируются полеты над населенными пунктами для сбора данных об уровне создаваемого им шума, сообщили в ведомстве.
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