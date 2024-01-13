В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Сумской области заявили о повреждении инфраструктуры, снабжающей отоплением
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В населенном пункте Шостка Сумской области на Украине порядка 12 тысяч потребителей остались без отопления после повреждения взрывом объекта инфраструктуры, сообщила областная военная администрация.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, Сумская область утром в субботу подверглась ударам, в результате чего в Шостке "поврежден инфраструктурный объект. Без отопления осталось 12 тысяч квартир жителей".
Отмечается, что аварийно-спасательные бригады приступили к возобновлению теплоснабжения.
Ранее в субботу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.