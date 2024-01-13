https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html

В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.01.2024

В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В населенном пункте Шостка Сумской области на Украине порядка 12 тысяч потребителей остались без отопления после повреждения взрывом объекта инфраструктуры,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:15

2024-01-13T15:15

2024-01-13T15:15

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В населенном пункте Шостка Сумской области на Украине порядка 12 тысяч потребителей остались без отопления после повреждения взрывом объекта инфраструктуры, сообщила областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, Сумская область утром в субботу подверглась ударам, в результате чего в Шостке "поврежден инфраструктурный объект. Без отопления осталось 12 тысяч квартир жителей". Отмечается, что аварийно-спасательные бригады приступили к возобновлению теплоснабжения. Ранее в субботу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сумская область, украина