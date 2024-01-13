Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.01.2024
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В населенном пункте Шостка Сумской области на Украине порядка 12 тысяч потребителей остались без отопления после повреждения взрывом объекта инфраструктуры,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:15
2024-01-13T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:124:1077:730_1920x0_80_0_0_db149e81133666f755b18e850c255787.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В населенном пункте Шостка Сумской области на Украине порядка 12 тысяч потребителей остались без отопления после повреждения взрывом объекта инфраструктуры, сообщила областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, Сумская область утром в субботу подверглась ударам, в результате чего в Шостке "поврежден инфраструктурный объект. Без отопления осталось 12 тысяч квартир жителей". Отмечается, что аварийно-спасательные бригады приступили к возобновлению теплоснабжения. Ранее в субботу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:37:1038:816_1920x0_80_0_0_a537e6d23dfa9a4ed20e542b7a54b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области заявили о повреждении инфраструктуры, снабжающей отоплением

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В населенном пункте Шостка Сумской области на Украине порядка 12 тысяч потребителей остались без отопления после повреждения взрывом объекта инфраструктуры, сообщила областная военная администрация.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, Сумская область утром в субботу подверглась ударам, в результате чего в Шостке "поврежден инфраструктурный объект. Без отопления осталось 12 тысяч квартир жителей".
Отмечается, что аварийно-спасательные бригады приступили к возобновлению теплоснабжения.
Ранее в субботу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которую отменили спустя два часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком, Кременчуке, в Сумской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
Вчера, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала