https://ria.ru/20240113/gaza-1921173470.html
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы - РИА Новости, 13.01.2024
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы
Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:00
2024-01-13T16:00
2024-01-13T16:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 13 янв - РИА Новости. Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс Насера, передаёт корреспондент РИА Новости. По его информации, "ожесточенные столкновения и артиллерийские обстрелы не прекращаются на востоке и в центре города Хан-Юнис в окрестностях районов Маан, Джурат аль-Лот и Кизан ан-Наджар". Как сообщили медицинские источники РИА Новости, с утра субботы шесть палестинцев убиты и несколько ранены в результате израильских обстрелов и столкновений, они доставлены в медицинский комплекс Насера в Хан-Юнисе. В субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа объявило, что число погибших в результате израильских операций в секторе Газа возросло до 23 843, 60 317 ранены с момента начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября.
https://ria.ru/20240113/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы
В городе Хан-Юнис на востоке Газы идут ожесточенные столкновения и обстрелы
ГАЗА, 13 янв - РИА Новости. Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс Насера, передаёт корреспондент РИА Новости.
По его информации, "ожесточенные столкновения и артиллерийские обстрелы не прекращаются на востоке и в центре города Хан-Юнис в окрестностях районов Маан, Джурат аль-Лот и Кизан ан-Наджар".
Как сообщили медицинские источники РИА Новости, с утра субботы шесть палестинцев убиты и несколько ранены в результате израильских обстрелов и столкновений, они доставлены в медицинский комплекс Насера в Хан-Юнисе.
В субботу отделение министерства здравоохранения Палестины
в секторе Газа объявило, что число погибших в результате израильских операций в секторе Газа возросло до 23 843, 60 317 ранены с момента начала военных действий Израиля
в секторе Газа 7 октября.
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