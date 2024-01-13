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На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы - РИА Новости, 13.01.2024
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16:00 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/gaza-1921173470.html
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы - РИА Новости, 13.01.2024
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы
Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:00
2024-01-13T16:00
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 13 янв - РИА Новости. Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс Насера, передаёт корреспондент РИА Новости. По его информации, "ожесточенные столкновения и артиллерийские обстрелы не прекращаются на востоке и в центре города Хан-Юнис в окрестностях районов Маан, Джурат аль-Лот и Кизан ан-Наджар". Как сообщили медицинские источники РИА Новости, с утра субботы шесть палестинцев убиты и несколько ранены в результате израильских обстрелов и столкновений, они доставлены в медицинский комплекс Насера ​​в Хан-Юнисе. В субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа объявило, что число погибших в результате израильских операций в секторе Газа возросло до 23 843, 60 317 ранены с момента начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября.
https://ria.ru/20240113/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы

В городе Хан-Юнис на востоке Газы идут ожесточенные столкновения и обстрелы

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 13 янв - РИА Новости. Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс Насера, передаёт корреспондент РИА Новости.
По его информации, "ожесточенные столкновения и артиллерийские обстрелы не прекращаются на востоке и в центре города Хан-Юнис в окрестностях районов Маан, Джурат аль-Лот и Кизан ан-Наджар".
Как сообщили медицинские источники РИА Новости, с утра субботы шесть палестинцев убиты и несколько ранены в результате израильских обстрелов и столкновений, они доставлены в медицинский комплекс Насера ​​в Хан-Юнисе.
В субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа объявило, что число погибших в результате израильских операций в секторе Газа возросло до 23 843, 60 317 ранены с момента начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября.
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В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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