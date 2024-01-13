https://ria.ru/20240113/gaza-1921173470.html

На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы

На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы - РИА Новости, 13.01.2024

На востоке сектора Газа идут ожесточенные бои и обстрелы

Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:00

2024-01-13T16:00

2024-01-13T16:00

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 13 янв - РИА Новости. Интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки идут в городе Хан-Юнис на востоке сектора Газа, пострадавшие прибывают в медицинский комплекс Насера, передаёт корреспондент РИА Новости. По его информации, "ожесточенные столкновения и артиллерийские обстрелы не прекращаются на востоке и в центре города Хан-Юнис в окрестностях районов Маан, Джурат аль-Лот и Кизан ан-Наджар". Как сообщили медицинские источники РИА Новости, с утра субботы шесть палестинцев убиты и несколько ранены в результате израильских обстрелов и столкновений, они доставлены в медицинский комплекс Насера ​​в Хан-Юнисе. В субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа объявило, что число погибших в результате израильских операций в секторе Газа возросло до 23 843, 60 317 ранены с момента начала военных действий Израиля в секторе Газа 7 октября.

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Наталья Макарова

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году