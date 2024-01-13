https://ria.ru/20240113/gaz-1921208105.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - РИА Новости, 13.01.2024
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" 12 января побил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям 1,788 миллиарда кубометров газа,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T20:23
2024-01-13T20:23
2024-01-13T20:33
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" 12 января побил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям 1,788 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Двенадцатого января российским потребителям поставлено 1788,3 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России", – говорится в сообщении "Газпрома". Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1786,8 миллиона кубометров газа. "Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия", – сообщили в компании. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240113/gazprom-1921155822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям
"Газпром" поставил рекордные 1,788 млрд кубов газа в сутки потребителям в России