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Стали известны подробности ЧП с автобусом во Франции - РИА Новости, 13.01.2024
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11:51 13.01.2024 (обновлено: 12:09 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/frantsiya-1921130494.html
Стали известны подробности ЧП с автобусом во Франции
Стали известны подробности ЧП с автобусом во Франции - РИА Новости, 13.01.2024
Стали известны подробности ЧП с автобусом во Франции
Водитель автобуса во Франции, который упал с высоты около 10 метров на железнодорожные пути, находился под действием наркотических веществ, сообщил в субботу... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:51
2024-01-13T12:09
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авто
франция
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ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Водитель автобуса во Франции, который упал с высоты около 10 метров на железнодорожные пути, находился под действием наркотических веществ, сообщил в субботу телеканал BFMTV. Накануне сообщалось, что два подростка были госпитализированы с тяжелыми травмами, после того как автобус упал на рельсы почти с 10 метров. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством. "Водитель, получивший легкие ранения при аварии, сдал положительный тест на наркотики", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что мужчина, которому около 30 лет, был уже известен правоохранительным органам за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Похожая авария произошла в Италии в минувшем октябре, трагедия унесла жизни 21 человека. Автобус пробил дорожное заграждение на эстакаде в районе железнодорожной станции пригорода Венеции Местре и упал с высоты десятка метров. Пассажирами электробуса были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Среди погибших оказались девять граждан Украины. В рамках расследования рассматривается основная версия о внезапном недомогании у водителя, который погиб при падении. Представитель мэрии Венеции сообщал РИА Новости, что для установления причин аварии потребуются результаты медэкспертизы.
https://ria.ru/20231031/mvd-1906360149.html
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в мире, авто, франция
В мире, Авто, Франция
Стали известны подробности ЧП с автобусом во Франции

Во Франции водитель автобуса, упавшего на пути, был под действием наркотиков

© Sapeurs-pompiers 06/XМесто происшествия, где автобус упал на рельсы с большой высоты во Франции
Место происшествия, где автобус упал на рельсы с большой высоты во Франции
© Sapeurs-pompiers 06/X
Место происшествия, где автобус упал на рельсы с большой высоты во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Водитель автобуса во Франции, который упал с высоты около 10 метров на железнодорожные пути, находился под действием наркотических веществ, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Накануне сообщалось, что два подростка были госпитализированы с тяжелыми травмами, после того как автобус упал на рельсы почти с 10 метров. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством.
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"Водитель, получивший легкие ранения при аварии, сдал положительный тест на наркотики", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что мужчина, которому около 30 лет, был уже известен правоохранительным органам за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Похожая авария произошла в Италии в минувшем октябре, трагедия унесла жизни 21 человека. Автобус пробил дорожное заграждение на эстакаде в районе железнодорожной станции пригорода Венеции Местре и упал с высоты десятка метров. Пассажирами электробуса были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Среди погибших оказались девять граждан Украины. В рамках расследования рассматривается основная версия о внезапном недомогании у водителя, который погиб при падении. Представитель мэрии Венеции сообщал РИА Новости, что для установления причин аварии потребуются результаты медэкспертизы.
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