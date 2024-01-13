Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
ГПСУ: фермеры заблокировали движение через румынский пункт пропуска "Сирет"
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Протестная акция румынских фермеров. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокировали румынские фермеры, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.
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"Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского "Порубное", заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Как отметили в ГПСУ, причины и сроки акции пока неизвестны.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.