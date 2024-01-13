https://ria.ru/20240113/fermery-1921201996.html

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 13.01.2024

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокировали румынские фермеры, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:26

2024-01-13T19:26

2024-01-13T19:26

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокировали румынские фермеры, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале. "Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского "Порубное", заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.Как отметили в ГПСУ, причины и сроки акции пока неизвестны. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240111/rumyniya-1920775635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев