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Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 13.01.2024
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19:26 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/fermery-1921201996.html
Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 13.01.2024
Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокировали румынские фермеры, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T19:26
2024-01-13T19:26
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокировали румынские фермеры, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале. &quot;Движение грузовиков через румынский пункт пропуска &quot;Сирет&quot;, который расположен напротив украинского &quot;Порубное&quot;, заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска&quot;, - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.Как отметили в ГПСУ, причины и сроки акции пока неизвестны. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, румыния, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев
В мире, Румыния, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев
Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

ГПСУ: фермеры заблокировали движение через румынский пункт пропуска "Сирет"

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПротестная акция румынских фермеров
Протестная акция румынских фермеров - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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Протестная акция румынских фермеров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокировали румынские фермеры, сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.
«

"Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского "Порубное", заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Как отметили в ГПСУ, причины и сроки акции пока неизвестны.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Акция протеста фермеров в Румынии
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
11 января, 17:15
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
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