Рейтинг@Mail.ru
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска - РИА Новости, 13.01.2024
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска
Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:37
2024-01-13T14:37
происшествия
пермь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
ПЕРМЬ, 13 янв - РИА Новости. Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия. "Если безбилетник отказывался предоставить данные для составления акта о безбилетном проезде - контролёрами вызывались сотрудники Росгвардии для установления личности. Если в ходе такой проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, то это давало основания для его задержания сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что за 2023 год контролёры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. По данным властей, сотрудники контрольно-ревизорской службы за год провели 175 тысяч проверок билетов у пассажиров общественного транспорта в Перми. Из открытых источников известно, что в федеральный розыск скрывшихся от правоохранителей людей объявляют, когда возможности для их поиска на местном уровне исчерпаны.
https://ria.ru/20230803/kontrolery-1887901494.html
https://ria.ru/20230829/zaytsy-1892811530.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска

В Перми в 2023 году во время ловли "зайцев" задержали 8 человек из федрозыска

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 13 янв - РИА Новости. Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия.
«
"Если безбилетник отказывался предоставить данные для составления акта о безбилетном проезде - контролёрами вызывались сотрудники Росгвардии для установления личности. Если в ходе такой проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, то это давало основания для его задержания сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Электробус, следующий по маршруту №м32 во время подзарядки - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства
3 августа 2023, 08:34
Уточняется, что за 2023 год контролёры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске.
По данным властей, сотрудники контрольно-ревизорской службы за год провели 175 тысяч проверок билетов у пассажиров общественного транспорта в Перми.
Из открытых источников известно, что в федеральный розыск скрывшихся от правоохранителей людей объявляют, когда возможности для их поиска на местном уровне исчерпаны.
Поезд - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В России запретили высаживать из поезда "зайца" до 16 лет без полицейских
29 августа 2023, 06:48
 
ПроисшествияПермьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала