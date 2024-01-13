https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html

В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска

В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска - РИА Новости, 13.01.2024

В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска

Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:37

2024-01-13T14:37

2024-01-13T14:37

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 13 янв - РИА Новости. Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия. "Если безбилетник отказывался предоставить данные для составления акта о безбилетном проезде - контролёрами вызывались сотрудники Росгвардии для установления личности. Если в ходе такой проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, то это давало основания для его задержания сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что за 2023 год контролёры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. По данным властей, сотрудники контрольно-ревизорской службы за год провели 175 тысяч проверок билетов у пассажиров общественного транспорта в Перми. Из открытых источников известно, что в федеральный розыск скрывшихся от правоохранителей людей объявляют, когда возможности для их поиска на местном уровне исчерпаны.

https://ria.ru/20230803/kontrolery-1887901494.html

https://ria.ru/20230829/zaytsy-1892811530.html

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происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)