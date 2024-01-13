https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска - РИА Новости, 13.01.2024
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска
Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:37
2024-01-13T14:37
2024-01-13T14:37
происшествия
пермь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
ПЕРМЬ, 13 янв - РИА Новости. Пермские контролеры в 2023 году, пока ловили в общественном транспорте "зайцев", помогли задержать восьмерых человек из федерального розыска, сообщает мэрия. "Если безбилетник отказывался предоставить данные для составления акта о безбилетном проезде - контролёрами вызывались сотрудники Росгвардии для установления личности. Если в ходе такой проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, то это давало основания для его задержания сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что за 2023 год контролёры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. По данным властей, сотрудники контрольно-ревизорской службы за год провели 175 тысяч проверок билетов у пассажиров общественного транспорта в Перми. Из открытых источников известно, что в федеральный розыск скрывшихся от правоохранителей людей объявляют, когда возможности для их поиска на местном уровне исчерпаны.
https://ria.ru/20230803/kontrolery-1887901494.html
https://ria.ru/20230829/zaytsy-1892811530.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Перми во время ловли "зайцев" задержали восемь человек из федрозыска
В Перми в 2023 году во время ловли "зайцев" задержали 8 человек из федрозыска