https://ria.ru/20240113/evakuatsiya-1921092046.html

С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира

С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира - РИА Новости, 13.01.2024

С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира

Сотрудники поисково-спасательного подразделения в субботу эвакуировали больного пассажира с теплохода, стоявшего на рейде в порту курильского острова Кунашир,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T03:48

2024-01-13T03:48

2024-01-13T10:47

кунашир (остров)

происшествия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного подразделения в субботу эвакуировали больного пассажира с теплохода, стоявшего на рейде в порту курильского острова Кунашир, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. "Ночью 13 января в отделение скорой медицинской помощи Южно-Курильской ЦРБ поступило сообщение о необходимости эвакуации пассажира с судна "Павел Леонов" по медицинским показаниям. Теплоход находится на рейде порта Южно-Курильск", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, спасатели подошли к судну на буксире, сняли с борта больного и передали его бригаде скорой помощи.

кунашир (остров)

сахалинская область

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кунашир (остров), происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)