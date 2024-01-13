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С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира
С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира - РИА Новости, 13.01.2024
С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира
Сотрудники поисково-спасательного подразделения в субботу эвакуировали больного пассажира с теплохода, стоявшего на рейде в порту курильского острова Кунашир,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:48
2024-01-13T03:48
2024-01-13T10:47
кунашир (остров)
происшествия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного подразделения в субботу эвакуировали больного пассажира с теплохода, стоявшего на рейде в порту курильского острова Кунашир, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. "Ночью 13 января в отделение скорой медицинской помощи Южно-Курильской ЦРБ поступило сообщение о необходимости эвакуации пассажира с судна "Павел Леонов" по медицинским показаниям. Теплоход находится на рейде порта Южно-Курильск", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, спасатели подошли к судну на буксире, сняли с борта больного и передали его бригаде скорой помощи.
кунашир (остров)
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кунашир (остров), происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кунашир (остров), Происшествия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С теплохода у Курил эвакуировали больного пассажира
Спасатели эвакуировали с теплохода у острова Кунашир больного пассажира