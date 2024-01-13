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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на донецком направлении, противник потерял около 320 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:11
2024-01-13T13:11
2024-01-13T13:34
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на донецком направлении, противник потерял около 320 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевск, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Согласно сводке военного ведомства, за сутки противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 320 военных