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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.01.2024
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13:11 13.01.2024 (обновлено: 13:34 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/donetskoe-1921144261.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на донецком направлении, противник потерял около 320 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:11
2024-01-13T13:34
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на донецком направлении, противник потерял около 320 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевск, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Согласно сводке военного ведомства, за сутки противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 320 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на донецком направлении, противник потерял около 320 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевск, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Согласно сводке военного ведомства, за сутки противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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