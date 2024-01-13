https://ria.ru/20240113/donetsk-1921171229.html

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА - РИА Новости, 13.01.2024

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА

Украинские войска в 15.00 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:41

2024-01-13T15:41

2024-01-13T16:02

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.00 - г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 11.05 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.30 по Петровскому району Донецка -два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 13.05 по Никитскому району Горловки- три снаряда калибром 155 миллиметров.Согласно представительству, ВСУ также выпустило в 14:45 два снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и в 15.15 - два снаряда калибром 155 миллиметров по Старомихайловке.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240112/obstrel-1921041575.html

https://ria.ru/20240112/obstrel-1920916557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк