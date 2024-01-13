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Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог - РИА Новости, 13.01.2024
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08:05 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/diplomatiya-1921102590.html
Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог
Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог - РИА Новости, 13.01.2024
Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог
Заведующий отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в пятницу заявили о готовности продолжать укреплять... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:05
2024-01-13T08:05
в мире
тайвань
сша
вашингтон (штат)
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Заведующий отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в пятницу заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран, говорится в сообщении отдела международных связей ЦК КПК. "Стороны заявили, что продолжат укреплять диалог и сотрудничество, а также способствовать реализации важного консенсуса и результатов, достигнутых в ходе встречи глав двух государств в Сан-Франциско", - сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне. Отмечается, что "Лю Цзяньчао подробно изложил свою позицию по соответствующим вопросам, подчеркнув, что обе стороны должны двигаться навстречу друг другу и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений". В заявлении также указано, что стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам". Примечательно, что переговоры прошли накануне выборов на Тайване. В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки с небольшим преимуществом является Лай Циндэ. В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. На переговорах страны, в частности, договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами на высоком уровне. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление в отношениях стало возможно лишь несколькими месяцами ранее, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html
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в мире, тайвань, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин
В мире, Тайвань, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Джо Байден, Си Цзиньпин
Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог

Блинкен и Лю Цзяньчао заявили о готовности укреплять диалог США и Китая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Заведующий отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в пятницу заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран, говорится в сообщении отдела международных связей ЦК КПК.
"Стороны заявили, что продолжат укреплять диалог и сотрудничество, а также способствовать реализации важного консенсуса и результатов, достигнутых в ходе встречи глав двух государств в Сан-Франциско", - сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.
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Отмечается, что "Лю Цзяньчао подробно изложил свою позицию по соответствующим вопросам, подчеркнув, что обе стороны должны двигаться навстречу друг другу и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".
В заявлении также указано, что стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам".
Примечательно, что переговоры прошли накануне выборов на Тайване.
В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки с небольшим преимуществом является Лай Циндэ.
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. На переговорах страны, в частности, договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами на высоком уровне. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление в отношениях стало возможно лишь несколькими месяцами ранее, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
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