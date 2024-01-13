https://ria.ru/20240113/diplomatiya-1921102590.html

Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог

Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог - РИА Новости, 13.01.2024

Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог

Заведующий отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в пятницу заявили о готовности продолжать укреплять... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:05

2024-01-13T08:05

2024-01-13T08:05

в мире

тайвань

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

джо байден

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_0:160:3210:1966_1920x0_80_0_0_23e7ea19ee797380773841c2f6e1539b.jpg

ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Заведующий отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в пятницу заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран, говорится в сообщении отдела международных связей ЦК КПК. "Стороны заявили, что продолжат укреплять диалог и сотрудничество, а также способствовать реализации важного консенсуса и результатов, достигнутых в ходе встречи глав двух государств в Сан-Франциско", - сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне. Отмечается, что "Лю Цзяньчао подробно изложил свою позицию по соответствующим вопросам, подчеркнув, что обе стороны должны двигаться навстречу друг другу и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений". В заявлении также указано, что стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам". Примечательно, что переговоры прошли накануне выборов на Тайване. В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки с небольшим преимуществом является Лай Циндэ. В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. На переговорах страны, в частности, договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами на высоком уровне. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление в отношениях стало возможно лишь несколькими месяцами ранее, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.

https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

https://ria.ru/20240112/kitay-1920915237.html

тайвань

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин