https://ria.ru/20240113/bayden-1921108039.html

Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин

Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин - РИА Новости, 13.01.2024

Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:06

2024-01-13T09:06

2024-01-13T09:20

в мире

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть."Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН ... Если США - правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - написал Володин.Он отметил, что Байдену нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США. По словам парламентария, по этой причине администрация американского президента не уведомила Конгресс США о нападении.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/bayden-1921085246.html

https://ria.ru/20240113/khanter_bayden-1921080805.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вячеслав володин