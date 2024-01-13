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Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин - РИА Новости, 13.01.2024
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09:06 13.01.2024 (обновлено: 09:20 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/bayden-1921108039.html
Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин
Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин - РИА Новости, 13.01.2024
Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин
Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:06
2024-01-13T09:20
в мире
сша
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть."Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН ... Если США - правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - написал Володин.Он отметил, что Байдену нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США. По словам парламентария, по этой причине администрация американского президента не уведомила Конгресс США о нападении.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/bayden-1921085246.html
https://ria.ru/20240113/khanter_bayden-1921080805.html
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в мире, сша, вячеслав володин
В мире, США, Вячеслав Володин
Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин

Володин: Байдена надо привлечь к ответственности, пока он не развязал войну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть.
"Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН ... Если США - правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - написал Володин.
Он отметил, что Байдену нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США. По словам парламентария, по этой причине администрация американского президента не уведомила Конгресс США о нападении.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Байден заявил, что США не находятся в конфликте с Ираном
Вчера, 02:17
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В конгрессе США согласились дать сыну Байдена шанс прийти на дачу показаний
Вчера, 01:39
 
В миреСШАВячеслав Володин
 
 
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