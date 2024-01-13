Байдена должны привлечь к уголовной ответственности, считает Володин
Володин: Байдена надо привлечь к ответственности, пока он не развязал войну
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале удар США и Великобритании в Йемене, заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть.
"Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН ... Если США - правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - написал Володин.
Он отметил, что Байдену нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание избирателей от неудач на Украине и проблем США. По словам парламентария, по этой причине администрация американского президента не уведомила Конгресс США о нападении.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.