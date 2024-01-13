Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 13.01.2024 (обновлено: 11:46 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/bayden-1921086920.html
В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам
В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам - РИА Новости, 13.01.2024
В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам
Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, вероятно, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа, об этом написала член палаты... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:44
2024-01-13T11:46
в мире
военная операция сша и британии в йемене
сша
великобритания
йемен
иран
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, вероятно, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа, об этом написала член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.Политик опубликовала скрин поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он критиковал тогда еще действующего президента Дональда Трампа за возможное вовлечение США в конфликт с Ираном из-за гибели генерала Касема Сулеймани.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад."Джо, вероятно, забыл…" — написала политик.В своем сообщении Байден тогда заявил, что Дональд Трамп не имел полномочий втягивать США в войну с Ираном без одобрения конгресса."Президент никогда не должен втягивать эту страну в войну без осознанного согласия американского народа", — утверждал Байден.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.По словам военного аналитика Игоря Коротченко, авиаудары направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы.Некоторые члены конгресса США подвергли критике президента США Джо Байдена, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов. Как отмечают и республиканцы, и демократы, действия Байдена "нарушают первую статью Конституции США", закрепляющую за конгрессом всю полноту законодательной власти.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава организации.
https://ria.ru/20240112/zapad-1920944068.html
https://ria.ru/20240113/bayden-1921082190.html
сша
великобритания
йемен
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, военная операция сша и британии в йемене, сша, великобритания, йемен, иран, джо байден, дональд трамп, оон
В мире, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Великобритания, Йемен, Иран, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН
В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам

Конгрессвумен Грин упрекнула Байдена в забывчивости после ударов по Йемену

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, вероятно, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа, об этом написала член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.
Политик опубликовала скрин поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он критиковал тогда еще действующего президента Дональда Трампа за возможное вовлечение США в конфликт с Ираном из-за гибели генерала Касема Сулеймани.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро, заявил Эрдоган
12 января, 14:39
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
«
"Джо, вероятно, забыл…" — написала политик.
В своем сообщении Байден тогда заявил, что Дональд Трамп не имел полномочий втягивать США в войну с Ираном без одобрения конгресса.
«
"Президент никогда не должен втягивать эту страну в войну без осознанного согласия американского народа", — утверждал Байден.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
По словам военного аналитика Игоря Коротченко, авиаудары направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы.
Некоторые члены конгресса США подвергли критике президента США Джо Байдена, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов. Как отмечают и республиканцы, и демократы, действия Байдена "нарушают первую статью Конституции США", закрепляющую за конгрессом всю полноту законодательной власти.
Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава организации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Байден обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок
Вчера, 01:51
 
В миреВоенная операция США и Британии в ЙеменеСШАВеликобританияЙеменИранДжо БайденДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала