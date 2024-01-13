https://ria.ru/20240113/bayden-1921086920.html

В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам

В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам - РИА Новости, 13.01.2024

В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам

Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, вероятно, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа, об этом написала член палаты... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:44

2024-01-13T02:44

2024-01-13T11:46

в мире

военная операция сша и британии в йемене

сша

великобритания

йемен

иран

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, вероятно, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа, об этом написала член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.Политик опубликовала скрин поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он критиковал тогда еще действующего президента Дональда Трампа за возможное вовлечение США в конфликт с Ираном из-за гибели генерала Касема Сулеймани.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад."Джо, вероятно, забыл…" — написала политик.В своем сообщении Байден тогда заявил, что Дональд Трамп не имел полномочий втягивать США в войну с Ираном без одобрения конгресса."Президент никогда не должен втягивать эту страну в войну без осознанного согласия американского народа", — утверждал Байден.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.По словам военного аналитика Игоря Коротченко, авиаудары направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы.Некоторые члены конгресса США подвергли критике президента США Джо Байдена, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов. Как отмечают и республиканцы, и демократы, действия Байдена "нарушают первую статью Конституции США", закрепляющую за конгрессом всю полноту законодательной власти.Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава организации.

https://ria.ru/20240112/zapad-1920944068.html

https://ria.ru/20240113/bayden-1921082190.html

сша

великобритания

йемен

иран

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в мире, военная операция сша и британии в йемене, сша, великобритания, йемен, иран, джо байден, дональд трамп, оон