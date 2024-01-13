В конгрессе припомнили Байдену слова про Трампа после ударов по хуситам
Конгрессвумен Грин упрекнула Байдена в забывчивости после ударов по Йемену
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден, решив нанести удары по Йемену, вероятно, забыл свою собственную критику в адрес Дональда Трампа, об этом написала член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X.
Политик опубликовала скрин поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он критиковал тогда еще действующего президента Дональда Трампа за возможное вовлечение США в конфликт с Ираном из-за гибели генерала Касема Сулеймани.
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"Джо, вероятно, забыл…" — написала политик.
В своем сообщении Байден тогда заявил, что Дональд Трамп не имел полномочий втягивать США в войну с Ираном без одобрения конгресса.
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"Президент никогда не должен втягивать эту страну в войну без осознанного согласия американского народа", — утверждал Байден.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
По словам военного аналитика Игоря Коротченко, авиаудары направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы.
Некоторые члены конгресса США подвергли критике президента США Джо Байдена, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов. Как отмечают и республиканцы, и демократы, действия Байдена "нарушают первую статью Конституции США", закрепляющую за конгрессом всю полноту законодательной власти.
Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава организации.