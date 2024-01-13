https://ria.ru/20240113/bayden-1921082190.html

Байден обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок

Байден обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок - РИА Новости, 13.01.2024

Байден обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:51

2024-01-13T01:51

2024-01-13T01:51

сша

красное море

йемен

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок. "Я очень обеспокоен", - заявил Байден в ответ на вопрос о влиянии атак хуситов на суда в Красном море на цены на нефть. "Поэтому мы должны были прекратить это", - сказал Байден. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/khusity-1921077766.html

сша

красное море

йемен

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сша, красное море, йемен, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире