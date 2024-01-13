Байден обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок
Байден заявил, что обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен влиянием ситуации вокруг хуситов на нефтяной рынок.
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"Я очень обеспокоен", - заявил Байден в ответ на вопрос о влиянии атак хуситов на суда в Красном море на цены на нефть.
"Поэтому мы должны были прекратить это", - сказал Байден.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.