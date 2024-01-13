https://ria.ru/20240113/ataki-1921144376.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2024

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска на купянском направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, противник потерял до 35 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:11

2024-01-13T13:11

2024-01-13T13:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, противник потерял до 35 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США.Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область