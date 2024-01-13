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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 13.01.2024 (обновлено: 13:42 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ataki-1921144376.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, противник потерял до 35 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:11
2024-01-13T13:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, противник потерял до 35 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США.Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

МО: ВС России отразили 3 атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ в зоне СВО
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, противник потерял до 35 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США.
Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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