https://ria.ru/20240113/ataki-1921116490.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками - РИА Новости, 13.01.2024

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 10 дронами-камикадзе, кроме того, был сбит один украинский беспилотник, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:05

2024-01-13T10:05

2024-01-13T10:05

происшествия

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 10 дронами-камикадзе, кроме того, был сбит один украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сводку об ударах, нанесенных по региону за пятницу, 12 января, губернатор опубликовал в своем Telegram-канале. Все семь приграничных районов области были обстреляны 63 снарядами, в том числе пять взрывных устройств было сброшено с дронов. Десять дронов-камикадзе атаковали регион, два из них и один беспилотник удалось сбить. Больше всего обстрелу подверглись Волоконовский район, Грайворонский и Шебекинский округа. По данным главы области, пострадавших за отчетный день нет. "В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью шести дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в результате атаки повреждены пять автомобилей. Село Гора-Подол обстреляли из артиллерии, повреждена ЛЭП. На окраине села Пороз с дрона сброшено взрывное устройство, саперная группа Росгварии его обезвредила. По окраинам сел Безымено, Дроновка и Козинка выпущено в сумме 12 минометных снарядов. Над селом Ивановская Лисица сбит украинский беспилотник. "В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с помощью противодронного устройства посажен и обезврежен дрон-камикадзе. Также на окраине села с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено семь прилетов… В Краснояружском районе на окраине поселка Задорожный зафиксирован один прилет", - уточнил глава региона. Как отметил Гладков, в Белгородском районе по селу Устинка было выпущено три артиллерийских снаряда. В селах Солнцевка, Щетиновка и Журавлевка с беспилотников сброшено по одному взрывному устройству. Также Журавлевку атаковали два дрона-камикадзе. По данным губернатора, выявлены новые повреждения после работы системы ПВО. В поселках Разумное, Майский и Новосадовый пострадали два частных жилых домовладения и один автомобиль. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Балки выпущено по два минометных снаряда, по поселку Красное и селу Муром - семь и пять минометных снарядов соответственно. Также в Муроме совершил падение дрон-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240110/obstrel-1920542730.html

https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков