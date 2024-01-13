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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками - РИА Новости, 13.01.2024
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10:05 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/ataki-1921116490.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками - РИА Новости, 13.01.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 10 дронами-камикадзе, кроме того, был сбит один украинский беспилотник, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:05
2024-01-13T10:05
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 10 дронами-камикадзе, кроме того, был сбит один украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сводку об ударах, нанесенных по региону за пятницу, 12 января, губернатор опубликовал в своем Telegram-канале. Все семь приграничных районов области были обстреляны 63 снарядами, в том числе пять взрывных устройств было сброшено с дронов. Десять дронов-камикадзе атаковали регион, два из них и один беспилотник удалось сбить. Больше всего обстрелу подверглись Волоконовский район, Грайворонский и Шебекинский округа. По данным главы области, пострадавших за отчетный день нет. "В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью шести дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в результате атаки повреждены пять автомобилей. Село Гора-Подол обстреляли из артиллерии, повреждена ЛЭП. На окраине села Пороз с дрона сброшено взрывное устройство, саперная группа Росгварии его обезвредила. По окраинам сел Безымено, Дроновка и Козинка выпущено в сумме 12 минометных снарядов. Над селом Ивановская Лисица сбит украинский беспилотник. "В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с помощью противодронного устройства посажен и обезврежен дрон-камикадзе. Также на окраине села с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено семь прилетов… В Краснояружском районе на окраине поселка Задорожный зафиксирован один прилет", - уточнил глава региона. Как отметил Гладков, в Белгородском районе по селу Устинка было выпущено три артиллерийских снаряда. В селах Солнцевка, Щетиновка и Журавлевка с беспилотников сброшено по одному взрывному устройству. Также Журавлевку атаковали два дрона-камикадзе. По данным губернатора, выявлены новые повреждения после работы системы ПВО. В поселках Разумное, Майский и Новосадовый пострадали два частных жилых домовладения и один автомобиль. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Балки выпущено по два минометных снаряда, по поселку Красное и селу Муром - семь и пять минометных снарядов соответственно. Также в Муроме совершил падение дрон-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240110/obstrel-1920542730.html
https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920871630.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью беспилотниками

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область десятью дронами-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 10 дронами-камикадзе, кроме того, был сбит один украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сводку об ударах, нанесенных по региону за пятницу, 12 января, губернатор опубликовал в своем Telegram-канале. Все семь приграничных районов области были обстреляны 63 снарядами, в том числе пять взрывных устройств было сброшено с дронов. Десять дронов-камикадзе атаковали регион, два из них и один беспилотник удалось сбить. Больше всего обстрелу подверглись Волоконовский район, Грайворонский и Шебекинский округа. По данным главы области, пострадавших за отчетный день нет.
"В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью шести дронов-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате атаки повреждены пять автомобилей. Село Гора-Подол обстреляли из артиллерии, повреждена ЛЭП. На окраине села Пороз с дрона сброшено взрывное устройство, саперная группа Росгварии его обезвредила. По окраинам сел Безымено, Дроновка и Козинка выпущено в сумме 12 минометных снарядов. Над селом Ивановская Лисица сбит украинский беспилотник.
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"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с помощью противодронного устройства посажен и обезврежен дрон-камикадзе. Также на окраине села с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено семь прилетов… В Краснояружском районе на окраине поселка Задорожный зафиксирован один прилет", - уточнил глава региона.
Как отметил Гладков, в Белгородском районе по селу Устинка было выпущено три артиллерийских снаряда. В селах Солнцевка, Щетиновка и Журавлевка с беспилотников сброшено по одному взрывному устройству. Также Журавлевку атаковали два дрона-камикадзе. По данным губернатора, выявлены новые повреждения после работы системы ПВО. В поселках Разумное, Майский и Новосадовый пострадали два частных жилых домовладения и один автомобиль.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Балки выпущено по два минометных снаряда, по поселку Красное и селу Муром - семь и пять минометных снарядов соответственно. Также в Муроме совершил падение дрон-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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