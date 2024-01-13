https://ria.ru/20240113/artamonov-1921190978.html

Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации

Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации - РИА Новости, 13.01.2024

Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации

Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:44

2024-01-13T17:44

2024-01-13T17:44

общество

липецкая область

игорь артамонов

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ. "К 2025 году мы рассчитываем, что во всех населенных пунктах, где проживает больше 100 человек, появится высокоскоростной интернет. А это – возможность и для работы, и для образования, и для закрепления в прекрасных местах для проживания", – рассказал Артамонов. По официальной статистике, более 96% домохозяйств региона имеет доступ к цифровым сервисам. "Повод для гордости – в каждом районе мы имеем плавательный бассейн. А это – возможности для спорта, это и профилактика несчастных случаев на воде", – подчеркнул Артамонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html

https://ria.ru/20240110/selkhozproduktsiya-1920550150.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, липецкая область, игорь артамонов, россия