Рейтинг@Mail.ru
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/artamonov-1921190978.html
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации - РИА Новости, 13.01.2024
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации
Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:44
2024-01-13T17:44
общество
липецкая область
игорь артамонов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ. "К 2025 году мы рассчитываем, что во всех населенных пунктах, где проживает больше 100 человек, появится высокоскоростной интернет. А это – возможность и для работы, и для образования, и для закрепления в прекрасных местах для проживания", – рассказал Артамонов. По официальной статистике, более 96% домохозяйств региона имеет доступ к цифровым сервисам. "Повод для гордости – в каждом районе мы имеем плавательный бассейн. А это – возможности для спорта, это и профилактика несчастных случаев на воде", – подчеркнул Артамонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html
https://ria.ru/20240110/selkhozproduktsiya-1920550150.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, липецкая область, игорь артамонов, россия
Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации

Артамонов: Липецкая область — лидер сельской цифровизации

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ.
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Артамонов: по объему товаропроизводства Липецкая область — первая в ЦФО
Вчера, 16:11
"К 2025 году мы рассчитываем, что во всех населенных пунктах, где проживает больше 100 человек, появится высокоскоростной интернет. А это – возможность и для работы, и для образования, и для закрепления в прекрасных местах для проживания", – рассказал Артамонов.
По официальной статистике, более 96% домохозяйств региона имеет доступ к цифровым сервисам.
«
"Повод для гордости – в каждом районе мы имеем плавательный бассейн. А это – возможности для спорта, это и профилактика несчастных случаев на воде", – подчеркнул Артамонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов
10 января, 16:14
 
ОбществоЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала