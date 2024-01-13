https://ria.ru/20240113/artamonov-1921190978.html
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации - РИА Новости, 13.01.2024
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации
Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:44
2024-01-13T17:44
2024-01-13T17:44
общество
липецкая область
игорь артамонов
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ. "К 2025 году мы рассчитываем, что во всех населенных пунктах, где проживает больше 100 человек, появится высокоскоростной интернет. А это – возможность и для работы, и для образования, и для закрепления в прекрасных местах для проживания", – рассказал Артамонов. По официальной статистике, более 96% домохозяйств региона имеет доступ к цифровым сервисам. "Повод для гордости – в каждом районе мы имеем плавательный бассейн. А это – возможности для спорта, это и профилактика несчастных случаев на воде", – подчеркнул Артамонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240113/tovaroproizvodstvo-1921175556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов, россия
Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
Артамонов назвал Липецкую область лидером сельской цифровизации
Артамонов: Липецкая область — лидер сельской цифровизации
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Липецкая область сегодня – единственный регион в РФ, где во всех населенных пунктах с населением больше 500 человек, есть высокоскоростной интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Заявление прозвучало на открытии Дня Липецкой области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ.
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"К 2025 году мы рассчитываем, что во всех населенных пунктах, где проживает больше 100 человек, появится высокоскоростной интернет. А это – возможность и для работы, и для образования, и для закрепления в прекрасных местах для проживания", – рассказал Артамонов.
По официальной статистике, более 96% домохозяйств региона имеет доступ к цифровым сервисам.
«
"Повод для гордости – в каждом районе мы имеем плавательный бассейн. А это – возможности для спорта, это и профилактика несчастных случаев на воде", – подчеркнул Артамонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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