https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920892182.html
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 12.01.2024
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:48
2024-01-12T11:48
2024-01-12T11:48
в мире
аляска
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 07.46 по времени UTC (10.46 мск) в 73 километрах к западу от города Порт-Александер. Очаг залегал на глубине 20,2 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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в мире, аляска
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
USGS: у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9