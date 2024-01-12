https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920892182.html

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 12.01.2024

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:48

2024-01-12T11:48

2024-01-12T11:48

в мире

аляска

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 07.46 по времени UTC (10.46 мск) в 73 километрах к западу от города Порт-Александер. Очаг залегал на глубине 20,2 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920889372.html

аляска

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в мире, аляска