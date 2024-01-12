https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920843654.html

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215 - РИА Новости, 12.01.2024

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215, передает агентство Киодо. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:32

2024-01-12T04:32

2024-01-12T07:05

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215, передает агентство Киодо. Днем ранее СМИ информировали о 213 жертвах. Сообщалось, что при землетрясении ранения и травмы получили 567 человек, еще с 37 людьми не удается установить связь для подтверждения, что они в безопасности.В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.Более двух тысяч домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 57 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 12,7 тысячи. В регионе открыты 398 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 23,7 тысячи человек. Более 2,5 тысячи жителей оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920271781.html

https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920234344.html

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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году