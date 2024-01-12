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ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 12.01.2024 (обновлено: 16:26 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html
ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.01.2024
ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:26
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат, сообщили в пятницу в МО РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино Запорожской области."Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240112/neprigodnye-1920975591.html
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россия, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность
ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

Минобороны: военные на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат, сообщили в пятницу в МО РФ.
"На запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино Запорожской области.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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