https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html

ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.01.2024

ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат, сообщили в пятницу в МО РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино Запорожской области."Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240112/neprigodnye-1920975591.html

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Варвара Скокшина

россия, киев, безопасность