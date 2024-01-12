ВС России за неделю заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Минобороны: военные на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат, сообщили в пятницу в МО РФ.
"На запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино Запорожской области.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.