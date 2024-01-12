https://ria.ru/20240112/zakonotvorchestvo-1921018836.html

Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту

Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту - РИА Новости, 12.01.2024

Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам, имеющим судимость, он доступен в электронной базе... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:43

2024-01-12T17:43

2024-01-12T17:45

россия

госдума рф

тульская областная дума

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам, имеющим судимость, он доступен в электронной базе Думы. Законопроект внесла Тульская областная Дума. "С 24 июня 2023 года для граждан России установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы лицами, имеющими судимость либо совершившими преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия. Кроме того, предлагается установить пресекательный срок - не позднее 1 марта 2024 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил, а пополнение состава ВС РФ гражданами данных категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции.

https://ria.ru/20240104/zayavlenie-1919701857.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, тульская областная дума