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Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту - РИА Новости, 12.01.2024
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17:43 12.01.2024 (обновлено: 17:45 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/zakonotvorchestvo-1921018836.html
Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту
Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту - РИА Новости, 12.01.2024
Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам, имеющим судимость, он доступен в электронной базе... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:43
2024-01-12T17:45
россия
госдума рф
тульская областная дума
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам, имеющим судимость, он доступен в электронной базе Думы. Законопроект внесла Тульская областная Дума. "С 24 июня 2023 года для граждан России установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы лицами, имеющими судимость либо совершившими преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия. Кроме того, предлагается установить пресекательный срок - не позднее 1 марта 2024 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил, а пополнение состава ВС РФ гражданами данных категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции.
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россия, госдума рф, тульская областная дума
Россия, Госдума РФ, Тульская областная Дума
Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту

В Госдуму внесли проект о службе по контракту для иностранцев, имеющих судимость

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам, имеющим судимость, он доступен в электронной базе Думы.
Законопроект внесла Тульская областная Дума.
«
"С 24 июня 2023 года для граждан России установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы лицами, имеющими судимость либо совершившими преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия. Кроме того, предлагается установить пресекательный срок - не позднее 1 марта 2024 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил, а пополнение состава ВС РФ гражданами данных категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции.
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