Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту
В Госдуму внесли проект о службе по контракту для иностранцев, имеющих судимость
Здание Государственной думы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать контракты с Вооруженными силами иностранным гражданам, имеющим судимость, он доступен в электронной базе Думы.
Законопроект внесла Тульская областная Дума.
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"С 24 июня 2023 года для граждан России установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы лицами, имеющими судимость либо совершившими преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия. Кроме того, предлагается установить пресекательный срок - не позднее 1 марта 2024 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил, а пополнение состава ВС РФ гражданами данных категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции.