https://ria.ru/20240112/zakonoproekt-1920918041.html

ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы

ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы - РИА Новости, 12.01.2024

ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы

Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы в январе, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:23

2024-01-12T13:23

2024-01-12T13:23

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы в январе, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы Думы в весеннюю сессию, который доступен в электронной базе ГД. "Примерная программа законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2024 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению… О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за совершение преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"… январь", - сказано в проекте постановления. Отмечается, что законопроект, который был внесен в пакете и вносит изменения в административный кодекс, также будет рассмотрен в январе. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник, 15 января, обсудит законопроекты об ответственности за треш-стримы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию ГД в приоритетном порядке. В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, отметил он, добавив, что предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению; социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Кроме того, он сообщил, что факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса РФ (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда). Данные меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", отметил Володин.

https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html

https://ria.ru/20231227/bloger-1918420452.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф