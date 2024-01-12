https://ria.ru/20240112/zakonoproekt-1920918041.html
ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы
ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы - РИА Новости, 12.01.2024
ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы в январе, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:23
2024-01-12T13:23
2024-01-12T13:23
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вячеслав володин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы в январе, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы Думы в весеннюю сессию, который доступен в электронной базе ГД. "Примерная программа законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2024 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению… О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за совершение преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"… январь", - сказано в проекте постановления. Отмечается, что законопроект, который был внесен в пакете и вносит изменения в административный кодекс, также будет рассмотрен в январе. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник, 15 января, обсудит законопроекты об ответственности за треш-стримы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию ГД в приоритетном порядке. В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, отметил он, добавив, что предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению; социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Кроме того, он сообщил, что факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса РФ (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда). Данные меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", отметил Володин.
https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html
https://ria.ru/20231227/bloger-1918420452.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД рассмотрит пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы
ГД рассмотрит в январе пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы в январе, следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы Думы в весеннюю сессию, который доступен
в электронной базе ГД.
"Примерная программа законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2024 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению… О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за совершение преступлений с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"… январь", - сказано в проекте постановления.
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов
Отмечается, что законопроект, который был внесен в пакете и вносит изменения в административный кодекс, также будет рассмотрен в январе.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник, 15 января, обсудит законопроекты об ответственности за треш-стримы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
в четверг сообщил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию ГД в приоритетном порядке.
В Москве треш-блогера приговорили к трем годам колонии
В Государственной Думе обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, отметил он, добавив, что предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению; социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.
Кроме того, он сообщил, что факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса РФ
(среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).
Данные меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", отметил Володин.
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