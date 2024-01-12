https://ria.ru/20240112/zakonoproekt-1920896561.html

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете - РИА Новости, 12.01.2024

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:07

2024-01-12T12:07

2024-01-12T12:07

россия

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под интернет-публикациями, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "...Законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП РФ 20.3.1. и 20.3.3., что под действиями, предусмотренными указанными статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности", - написано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора инициативы, штрафовать людей в регионах на 30 тысяч за лайки - "перебор". Он считает, что защита интересов России не должна выходить за рамки адекватности. Ранее правительство не поддержало данный законопроект. "Правительство ссылается на то, что дел по лайкам недостаточно много. Но сама возможность привлечения к ответственности за лайк в интернете остаётся. И время от времени людей штрафуют. Единственный способ избежать вольной трактовки закона и перегибов на местах - отменить эти штрафы совсем", - добавил вице-спикер ГД. "Новые люди" заключили, что руководствовались позицией Верховного суда, который несколько лет назад поставил, что "нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду - даже если сама информация признана экстремистским материалом".

https://ria.ru/20240111/proekt-1920702966.html

https://ria.ru/20240110/donos-1920526915.html

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россия, владислав даванков, госдума рф