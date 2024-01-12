https://ria.ru/20240112/zakonoproekt-1920896561.html
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете - РИА Новости, 12.01.2024
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете
Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:07
2024-01-12T12:07
2024-01-12T12:07
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владислав даванков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под интернет-публикациями, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "...Законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП РФ 20.3.1. и 20.3.3., что под действиями, предусмотренными указанными статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности", - написано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора инициативы, штрафовать людей в регионах на 30 тысяч за лайки - "перебор". Он считает, что защита интересов России не должна выходить за рамки адекватности. Ранее правительство не поддержало данный законопроект. "Правительство ссылается на то, что дел по лайкам недостаточно много. Но сама возможность привлечения к ответственности за лайк в интернете остаётся. И время от времени людей штрафуют. Единственный способ избежать вольной трактовки закона и перегибов на местах - отменить эти штрафы совсем", - добавил вице-спикер ГД. "Новые люди" заключили, что руководствовались позицией Верховного суда, который несколько лет назад поставил, что "нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду - даже если сама информация признана экстремистским материалом".
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россия, владислав даванков, госдума рф
Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете
Даванков внес законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под интернет-публикациями, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"...Законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП РФ
20.3.1. и 20.3.3., что под действиями, предусмотренными указанными статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания
По мнению автора инициативы, штрафовать людей в регионах на 30 тысяч за лайки - "перебор". Он считает, что защита интересов России не должна выходить за рамки адекватности.
Ранее правительство не поддержало данный законопроект.
"Правительство ссылается на то, что дел по лайкам недостаточно много. Но сама возможность привлечения к ответственности за лайк в интернете остаётся. И время от времени людей штрафуют. Единственный способ избежать вольной трактовки закона и перегибов на местах - отменить эти штрафы совсем", - добавил вице-спикер ГД.
"Новые люди" заключили, что руководствовались позицией Верховного суда, который несколько лет назад поставил, что "нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду - даже если сама информация признана экстремистским материалом".
В ГД заявили, что инициатива Даванкова о доносах уже регулируется УК