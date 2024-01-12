https://ria.ru/20240112/yemen-1921057109.html

Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене

Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:10

2024-01-12T21:10

2024-01-12T21:23

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йемен

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте."Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода", - ответил он журналистам на вопрос о том, готовы ли США и президент страны Джо Байден к войне в Йемене и проведении там наземной операции.По словам Кирби, "все, что президент делает, - это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1921024266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, джон кирби, великобритания, ансар алла