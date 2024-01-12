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Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
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21:10 12.01.2024 (обновлено: 21:23 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1921057109.html
Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене
Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:10
2024-01-12T21:23
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
джо байден
джон кирби
великобритания
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте."Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода", - ответил он журналистам на вопрос о том, готовы ли США и президент страны Джо Байден к войне в Йемене и проведении там наземной операции.По словам Кирби, "все, что президент делает, - это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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йемен
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, джон кирби, великобритания, ансар алла
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Джо Байден, Джон Кирби, Великобритания, Ансар Алла
Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене

Белый дом: США не заинтересованы в войне или любом другом конфликте в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте.
"Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода", - ответил он журналистам на вопрос о том, готовы ли США и президент страны Джо Байден к войне в Йемене и проведении там наземной операции.
По словам Кирби, "все, что президент делает, - это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеДжо БайденДжон КирбиВеликобританияАнсар Алла
 
 
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