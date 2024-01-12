https://ria.ru/20240112/yemen-1921029665.html

В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией

В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией - РИА Новости, 12.01.2024

В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией

Бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:27

2024-01-12T18:27

2024-01-12T18:27

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йемен

сша

великобритания

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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БАГДАД, 12 янв - РИА Новости. Бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе, заявил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби. "Это (бомбардировки) создают хаос и усилят интенсивность конфликта в регионе", - сказал ар-Рикаби. По его словам, произошедшее было "неоправданной агрессией, лишённой всякой международной законности в отношениях с суверенными странами". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, йемен, сша, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене