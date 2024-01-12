https://ria.ru/20240112/yemen-1921029665.html
В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией
В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией - РИА Новости, 12.01.2024
В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией
Бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:27
2024-01-12T18:27
2024-01-12T18:27
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военная операция сша и британии в йемене
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БАГДАД, 12 янв - РИА Новости. Бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе, заявил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби. "Это (бомбардировки) создают хаос и усилят интенсивность конфликта в регионе", - сказал ар-Рикаби. По его словам, произошедшее было "неоправданной агрессией, лишённой всякой международной законности в отношениях с суверенными странами". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
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В Ираке назвали авиаудары по Йемену неоправданной агрессией
Советник премьера Ирака: удары по Йемену создают хаос и повысят градус конфликта