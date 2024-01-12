https://ria.ru/20240112/yemen-1921003137.html

Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену

Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену

Мотивы авиаударов США и Великобритании по Йемену кроются в предвыборных потребностях, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:09

2024-01-12T17:09

2024-01-12T17:09

военная операция сша и британии в йемене

в мире

сша

ансар алла

великобритания

йемен

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Мотивы авиаударов США и Великобритании по Йемену кроются в предвыборных потребностях, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. "Американо-британская агрессия является неоправданной и не в их интересах, поскольку мотивы этой агрессии – потребности в связи с выборами и для (президента США Джо – ред.) Байдена, и для (премьер-министра Великобритании Риши - ред.) Сунака", - сказал аль-Бухайти. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html

сша

великобритания

йемен

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

военная операция сша и британии в йемене, в мире, сша, ансар алла, великобритания, йемен