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Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
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17:09 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1921003137.html
Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену
Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену
Мотивы авиаударов США и Великобритании по Йемену кроются в предвыборных потребностях, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:09
2024-01-12T17:09
военная операция сша и британии в йемене
в мире
сша
ансар алла
великобритания
йемен
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Мотивы авиаударов США и Великобритании по Йемену кроются в предвыборных потребностях, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти. "Американо-британская агрессия является неоправданной и не в их интересах, поскольку мотивы этой агрессии – потребности в связи с выборами и для (президента США Джо – ред.) Байдена, и для (премьер-министра Великобритании Риши - ред.) Сунака", - сказал аль-Бухайти. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html
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великобритания
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военная операция сша и британии в йемене, в мире, сша, ансар алла, великобритания, йемен
Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, США, Ансар Алла, Великобритания, Йемен
Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену

Хуситы: удары США и Британии по Йемену связаны с их предвыборными потребностями

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Мотивы авиаударов США и Великобритании по Йемену кроются в предвыборных потребностях, заявил РИА Новости член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти.
«
"Американо-британская агрессия является неоправданной и не в их интересах, поскольку мотивы этой агрессии – потребности в связи с выборами и для (президента США Джо – ред.) Байдена, и для (премьер-министра Великобритании Риши - ред.) Сунака", - сказал аль-Бухайти.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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Военная операция США и Британии в ЙеменеВ миреСШААнсар АллаВеликобританияЙемен
 
 
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