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Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена - РИА Новости, 12.01.2024
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16:21 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена - РИА Новости, 12.01.2024
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена
США и Британия пытаются вынудить Йемен отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа, однако вероятно, что западные страны вынуждены будут пойти на уступки РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:21
2024-01-12T16:21
в мире
йемен
сша
израиль
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. США и Британия пытаются вынудить Йемен отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа, однако вероятно, что западные страны вынуждены будут пойти на уступки сопротивлению из-за риска больших финансовых убытков в случае прекращения судоходства в Красном море, заявил РИА Новости сирийский эксперт по стратегическим вопросам, член комиссии по национальному примирению Умар Рахмун. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. "Американцы и британцы попытались с помощью ночных нападений на Йемен запугать йеменцев и вынудить их отказаться от поддержки Газы. Однако официальная йеменская позиция, озвученная и до, и после этих атак, остается незыблемой и будет сохраняться вплоть до достижения целей", - считает сирийский политик. По мнению Рахмуна, западные страны и Израиль вынуждены будут вскоре пойти на уступки сопротивлению, действующему сразу на нескольких фронтах. "Запад и Израиль вскоре вынуждены будут согласиться на условия сопротивления, поскольку блокирование Баб-эль-Мандебского пролива и невозможность пересечь Красное море для израильских судов обойдутся миру очень дорого, учитывая, как много грузовых судов зафрахтовано Израилем. Они понесут большие убытки", - пояснил он. Ситуация усугубляется тем, что мировая экономика так и не оправилась в полной мере от пандемии коронавируса, конфликт на Украине также не способствует ее стабилизации. "Мир не в состоянии вынести еще один кризис в случае прекращения судоходства в Красном море", - считает эксперт. Ранее президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920976856.html
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в мире, йемен, сша, израиль, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Израиль, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена

Сирийский эксперт: США пытаются вынудить Йемен отказаться от поддержки Палестины

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. США и Британия пытаются вынудить Йемен отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа, однако вероятно, что западные страны вынуждены будут пойти на уступки сопротивлению из-за риска больших финансовых убытков в случае прекращения судоходства в Красном море, заявил РИА Новости сирийский эксперт по стратегическим вопросам, член комиссии по национальному примирению Умар Рахмун.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
Вчера, 16:13
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"Американцы и британцы попытались с помощью ночных нападений на Йемен запугать йеменцев и вынудить их отказаться от поддержки Газы. Однако официальная йеменская позиция, озвученная и до, и после этих атак, остается незыблемой и будет сохраняться вплоть до достижения целей", - считает сирийский политик.
По мнению Рахмуна, западные страны и Израиль вынуждены будут вскоре пойти на уступки сопротивлению, действующему сразу на нескольких фронтах. "Запад и Израиль вскоре вынуждены будут согласиться на условия сопротивления, поскольку блокирование Баб-эль-Мандебского пролива и невозможность пересечь Красное море для израильских судов обойдутся миру очень дорого, учитывая, как много грузовых судов зафрахтовано Израилем. Они понесут большие убытки", - пояснил он.
Ситуация усугубляется тем, что мировая экономика так и не оправилась в полной мере от пандемии коронавируса, конфликт на Украине также не способствует ее стабилизации. "Мир не в состоянии вынести еще один кризис в случае прекращения судоходства в Красном море", - считает эксперт.
Ранее президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Пентагон положительно оценил эффект от ударов по объектам хуситов
Вчера, 16:11
 
В миреЙеменСШАИзраильДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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