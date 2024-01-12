Пентагон положительно оценил эффект от ударов по объектам хуситов
Пентагон: США добились хорошего эффекта в результате ударов по объектам хуситов
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер.
"Мы пока еще проводим оценку нанесенного ущерба. Первоначальные показатели демонстрируют, что был хороший эффект. Мы продолжим это отслеживать", - заявил Райдер в эфире телеканала CBS. Он отметил, что США и Великобритания получили поддержку от Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Кроме того, по его словам, США к настоящему моменту не видели каких-либо ответных действий со стороны хуситов, но готовы на них ответить.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.