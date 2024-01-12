https://ria.ru/20240112/yemen-1920976856.html

Пентагон положительно оценил эффект от ударов по объектам хуситов

Пентагон положительно оценил эффект от ударов по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024

Пентагон положительно оценил эффект от ударов по объектам хуситов

США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:11

2024-01-12T16:11

2024-01-12T16:36

в мире

сша

йемен

патрик райдер

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922304_0:447:952:982_1920x0_80_0_0_ef970f35a37d1fa8afbc80c096fcaa00.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер."Мы пока еще проводим оценку нанесенного ущерба. Первоначальные показатели демонстрируют, что был хороший эффект. Мы продолжим это отслеживать", - заявил Райдер в эфире телеканала CBS. Он отметил, что США и Великобритания получили поддержку от Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Кроме того, по его словам, США к настоящему моменту не видели каких-либо ответных действий со стороны хуситов, но готовы на них ответить.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, йемен, патрик райдер, военная операция сша и британии в йемене