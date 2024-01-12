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Эксперт оценил влияние конфликта в Йемене на российский нефтяной бюджет - РИА Новости, 12.01.2024
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15:32 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920964730.html
Эксперт оценил влияние конфликта в Йемене на российский нефтяной бюджет
Эксперт оценил влияние конфликта в Йемене на российский нефтяной бюджет - РИА Новости, 12.01.2024
Эксперт оценил влияние конфликта в Йемене на российский нефтяной бюджет
Российский нефтегазовый бюджет может выиграть благодаря росту стоимости энергоресурсов из-за конфликта в Йемене, однако в целом резкий взлёт их цены... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:32
2024-01-12T15:32
экономика
йемен
ближний восток
сша
джо байден
марсель салихов
высшая школа экономики (вшэ)
brent
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нефтегазовый бюджет может выиграть благодаря росту стоимости энергоресурсов из-за конфликта в Йемене, однако в целом резкий взлёт их цены маловероятен, заявил РИА Новости директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. "Если начало военной операции против хуситов приведет к дальнейшей эскалации и приведет к участию в военных действиях других стран Ближнего Востока, к примеру, Ирана, на стороне хуситов, то тогда можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть из-за возможных перебоев с поставками и отрицательного воздействия на мировую торговлю. Однако пока этот сценарий рынок рассматривает как менее вероятный", - отмечает эксперт. "С другой стороны, рост цен на нефть и возможные проблемы с поставками у других производителей нефти Ближнего Востока является положительным фактором для нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ и доходов российских нефтяных компаний", - добавляет Салихов. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало рост стоимости энергоресурсов. Так, мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 4%, а стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель - впервые с 27 декабря. Текущая реакция нефтяного рынка на начало военной операции против хуситов в Йемене оказалась относительно умеренной, добавляет Салихов. "На мой взгляд, пока преждевременно делать вывод о том, как военная операция скажется на мировом рынке нефти и мировой торговли", - подытожил он.
https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html
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экономика, йемен, ближний восток, сша, джо байден, марсель салихов, высшая школа экономики (вшэ), brent, военная операция сша и британии в йемене, цены на нефть
Экономика, Йемен, Ближний Восток, США, Джо Байден, Марсель Салихов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Brent, Военная операция США и Британии в Йемене, Цены на нефть
Эксперт оценил влияние конфликта в Йемене на российский нефтяной бюджет

Эксперт: конфликт в Йемене может пойти на пользу нефтяному бюджету России

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нефтегазовый бюджет может выиграть благодаря росту стоимости энергоресурсов из-за конфликта в Йемене, однако в целом резкий взлёт их цены маловероятен, заявил РИА Новости директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
«
"Если начало военной операции против хуситов приведет к дальнейшей эскалации и приведет к участию в военных действиях других стран Ближнего Востока, к примеру, Ирана, на стороне хуситов, то тогда можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть из-за возможных перебоев с поставками и отрицательного воздействия на мировую торговлю. Однако пока этот сценарий рынок рассматривает как менее вероятный", - отмечает эксперт.
"С другой стороны, рост цен на нефть и возможные проблемы с поставками у других производителей нефти Ближнего Востока является положительным фактором для нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ и доходов российских нефтяных компаний", - добавляет Салихов.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Дания направит фрегат в знак поддержки ударов США в Йемене
Вчера, 12:39
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало рост стоимости энергоресурсов. Так, мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 4%, а стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель - впервые с 27 декабря.
Текущая реакция нефтяного рынка на начало военной операции против хуситов в Йемене оказалась относительно умеренной, добавляет Салихов. "На мой взгляд, пока преждевременно делать вывод о том, как военная операция скажется на мировом рынке нефти и мировой торговли", - подытожил он.
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ЭкономикаЙеменБлижний ВостокСШАДжо БайденМарсель СалиховВысшая школа экономики (ВШЭ)BrentВоенная операция США и Британии в ЙеменеЦены на нефть
 
 
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