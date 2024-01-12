https://ria.ru/20240112/yemen-1920956886.html
В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов
В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов - РИА Новости, 12.01.2024
В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов
Десятки тысяч человек вышли на площади городов Йемена, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситов), на демонстрации осуждения ударов США и Великобритания по РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:10
2024-01-12T15:10
2024-01-12T16:02
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военная операция сша и британии в йемене
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ТУНИС, 12 янв — РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли на площади городов Йемена, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситов), на демонстрации осуждения ударов США и Великобритания по объектам на территории страны, сообщило йеменское информационное агентство Saba. "Впервые площадь Аль-Сабин в столице Сане не смогла вместить миллионную массу людей, стекавшуюся к ней со всех сторон в ответ на призыв вождя (лидера "Ансар Алла" Абдель Малека аль-Хуси. — Прим ред.)", — указали в материале. По данным агентства, демонстранты "вышли на миллионные демонстрации" в столице страны Сане, а также других административных центрах провинций, контролируемых хуситами.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920915917.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде
Йеменские СМИ опубликовали видео предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде
2024-01-12T15:10
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в мире, йемен, сша, сана, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Сана, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов
В Йемене десятки тысяч человек вышли на митинги после американских авиаударов
ТУНИС, 12 янв — РИА Новости.
Десятки тысяч человек вышли на площади городов Йемена, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситов), на демонстрации осуждения ударов США и Великобритания по объектам на территории страны, сообщило йеменское информационное агентство Saba
.
«
"Впервые площадь Аль-Сабин в столице Сане не смогла вместить миллионную массу людей, стекавшуюся к ней со всех сторон в ответ на призыв вождя (лидера "Ансар Алла" Абдель Малека аль-Хуси. — Прим ред.)", — указали в материале.
По данным агентства, демонстранты "вышли на миллионные демонстрации" в столице страны Сане, а также других административных центрах провинций, контролируемых хуситами.
Обострение ситуации в Красном море
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена
, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем
корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов
и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
Кремль осудил американские и британские удары по Йемену
После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал
, а энергетические предприятия BP
и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден
назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.
При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.