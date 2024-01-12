https://ria.ru/20240112/yemen-1920956886.html

В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов

В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов - РИА Новости, 12.01.2024

В Йемене десятки тысяч человек вышли на демонстрации после авиаударов

Десятки тысяч человек вышли на площади городов Йемена, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситов), на демонстрации осуждения ударов США и Великобритания по РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:10

2024-01-12T15:10

2024-01-12T16:02

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ТУНИС, 12 янв — РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли на площади городов Йемена, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситов), на демонстрации осуждения ударов США и Великобритания по объектам на территории страны, сообщило йеменское информационное агентство Saba. "Впервые площадь Аль-Сабин в столице Сане не смогла вместить миллионную массу людей, стекавшуюся к ней со всех сторон в ответ на призыв вождя (лидера "Ансар Алла" Абдель Малека аль-Хуси. — Прим ред.)", — указали в материале. По данным агентства, демонстранты "вышли на миллионные демонстрации" в столице страны Сане, а также других административных центрах провинций, контролируемых хуситами.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде Йеменские СМИ опубликовали видео предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде 2024-01-12T15:10 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, сша, сана, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене