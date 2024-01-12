https://ria.ru/20240112/yemen-1920940138.html

Запад ударами по Йемену искажает резолюцию СБ ООН, считает эксперт

Запад ударами по Йемену искажает резолюцию СБ ООН, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2024

Запад ударами по Йемену искажает резолюцию СБ ООН, считает эксперт

Удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), показывают, что Запад готов... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:26

2024-01-12T14:26

2024-01-12T14:43

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ТЕГЕРАН, 12 янв – РИА Новости. Удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), показывают, что Запад готов использовать резолюции Совета безопасности ООН для достижения своих целей, действия западных стран могут спровоцировать крупный многосторонний конфликт, Россия же является единственным членом Совбеза ООН, который стремится предотвратить такой конфликт, заявил РИА Новости иранский аналитик международных вопросов Рухолла Модаббер. Днем ранее, по сообщению корреспондента РИА Новости, СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, а также указывающую, что Совбез ООН принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. "Действия США и Великобритании по вступлению в почти что крупную военную операцию, связанную с целями в Йемене, – показатель того, что Запад и США для достижения своих целей стремятся использовать даже резолюции Совбеза ООН", – заявил эксперт. Модаббер уточнил, что США толковали пункт о защите судов от нападений, указанный в резолюции, в свою пользу, сделав его основанием для нанесения ударов по Йемену. Он отметил, что пункт, о котором идет речь, имеет общий характер и содержит ряд юридических неясностей, кроме того "в нем нет ни одного указания на то, что удары могут осуществляться по территории какого-либо государства". Политику России по отношению к йеменскому кризису он назвал "разумной", а Российскую Федерацию – "единственным членом Совбеза ООН, направляющим путь (переговоров – ред.) в такое русло…, чтобы (ситуация – ред.) не привела к возникновению крупного конфликта". Модаббер подчеркнул, что "США и Великобритания постоянно применяют "последнее средство", что приведет к тому, что безопасность региона Ближнего Востока, давно вовлеченного в многочисленные кризисы, пойдет по пути большей дестабилизации", и отметил, что удары США и Великобритании по Йемену могут привести к разрастанию той "стратегической ошибки", которая повлечет за собой возникновение крупного конфликта между различными сторонами. Реакция хуситов на удары, отметил он, будет "жесткой", а ее масштабы будут определяться их возможностями и теми знаниями, которые они приобрели в области ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов и морских операций, поэтому конфликт в Красном море разрастется. По словам этого эксперта, маловероятно, чтобы США и Великобритания смогли атаковать основные центры хранения йеменцами оружия и ракет, в итоге в результате ударов западной коалиции больше пострадало гражданское население. Страна, продолжил эксперт, переживает экономический, гуманитарный, продовольственный кризис и засуху, что явилось следствием войн предыдущих президентов США, и сегодня президент Джо Байден также "приложил руку к убийству граждан Йемена". Ранее в Тегеране отвергали заявления западных стран, в частности, США и Британии, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. Иран подчеркивал, что атаки "групп сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонников хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, "эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа". Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920938128.html

https://ria.ru/20240112/aeroflot-1920872046.html

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