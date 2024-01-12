https://ria.ru/20240112/yemen-1920938128.html

В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену

В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену

Вице-спикер словацкого парламента Любош Блага после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене задался вопросом, запретит ли теперь западный мир бургеры и... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:20

2024-01-12T14:20

2024-01-12T14:43

в мире

йемен

ансар алла

сша

великобритания

военная операция сша и британии в йемене

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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента Любош Блага после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене задался вопросом, запретит ли теперь западный мир бургеры и участие американцев в спортивных мероприятиях. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. "Бомбардировщики США и Великобритании атаковали суверенный Йемен. Я жду, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в спортивных мероприятиях. Или? Заодно предполагаю, что будет запрещаться потребление гамбургеров, а братиславские кофейни повсюду повесят флаги Йемена и Палестины. Или нет? Американцам можно вести войну против независимых государств? Одни могут, а другие нет?", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу. Вице-спикер словацкого парламента сообщил, что в четверг провел встречу с послом Ирана, в ходе которой осудил "бойню Израиля в отношении десятков тысяч палестинцев, включая тысячи детей и женщин". "Как западный мир может смотреть на такую гуманитарную катастрофу? А еще и эскалировать конфликт военной атакой на Йемен?" - написал Блага. Он заявил, что Словакия стоит на стороне мира и отвергает любую войну. "Это я сказал и иранскому послу. Мы не занимаем никакую сторону, мы стоим на стороне мира и права", - добавил Блага.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html

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в мире, йемен, ансар алла, сша, великобритания, военная операция сша и британии в йемене