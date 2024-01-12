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В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
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14:20 12.01.2024 (обновлено: 14:43 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920938128.html
В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену
В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену
Вице-спикер словацкого парламента Любош Блага после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене задался вопросом, запретит ли теперь западный мир бургеры и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:20
2024-01-12T14:43
в мире
йемен
ансар алла
сша
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента Любош Блага после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене задался вопросом, запретит ли теперь западный мир бургеры и участие американцев в спортивных мероприятиях. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. "Бомбардировщики США и Великобритании атаковали суверенный Йемен. Я жду, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в спортивных мероприятиях. Или? Заодно предполагаю, что будет запрещаться потребление гамбургеров, а братиславские кофейни повсюду повесят флаги Йемена и Палестины. Или нет? Американцам можно вести войну против независимых государств? Одни могут, а другие нет?", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу. Вице-спикер словацкого парламента сообщил, что в четверг провел встречу с послом Ирана, в ходе которой осудил "бойню Израиля в отношении десятков тысяч палестинцев, включая тысячи детей и женщин". "Как западный мир может смотреть на такую гуманитарную катастрофу? А еще и эскалировать конфликт военной атакой на Йемен?" - написал Блага. Он заявил, что Словакия стоит на стороне мира и отвергает любую войну. "Это я сказал и иранскому послу. Мы не занимаем никакую сторону, мы стоим на стороне мира и права", - добавил Блага.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
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в мире, йемен, ансар алла, сша, великобритания, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Ансар Алла, США, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене
В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену

Любош Блага ждет осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента Любош Блага после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене задался вопросом, запретит ли теперь западный мир бургеры и участие американцев в спортивных мероприятиях.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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«
"Бомбардировщики США и Великобритании атаковали суверенный Йемен. Я жду, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в спортивных мероприятиях. Или? Заодно предполагаю, что будет запрещаться потребление гамбургеров, а братиславские кофейни повсюду повесят флаги Йемена и Палестины. Или нет? Американцам можно вести войну против независимых государств? Одни могут, а другие нет?", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу.
Вице-спикер словацкого парламента сообщил, что в четверг провел встречу с послом Ирана, в ходе которой осудил "бойню Израиля в отношении десятков тысяч палестинцев, включая тысячи детей и женщин".
«
"Как западный мир может смотреть на такую гуманитарную катастрофу? А еще и эскалировать конфликт военной атакой на Йемен?" - написал Блага.
Он заявил, что Словакия стоит на стороне мира и отвергает любую войну. "Это я сказал и иранскому послу. Мы не занимаем никакую сторону, мы стоим на стороне мира и права", - добавил Блага.
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В миреЙеменАнсар АллаСШАВеликобританияВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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