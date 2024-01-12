В Словакии ждут осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену
Любош Блага ждет осуждения США и запрета бургеров после ударов по Йемену
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента Любош Блага после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене задался вопросом, запретит ли теперь западный мир бургеры и участие американцев в спортивных мероприятиях.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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"Бомбардировщики США и Великобритании атаковали суверенный Йемен. Я жду, что весь западный мир осудит эту американскую агрессию и запретит участие американских спортсменов в спортивных мероприятиях. Или? Заодно предполагаю, что будет запрещаться потребление гамбургеров, а братиславские кофейни повсюду повесят флаги Йемена и Палестины. Или нет? Американцам можно вести войну против независимых государств? Одни могут, а другие нет?", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу.
Вице-спикер словацкого парламента сообщил, что в четверг провел встречу с послом Ирана, в ходе которой осудил "бойню Израиля в отношении десятков тысяч палестинцев, включая тысячи детей и женщин".
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"Как западный мир может смотреть на такую гуманитарную катастрофу? А еще и эскалировать конфликт военной атакой на Йемен?" - написал Блага.
Он заявил, что Словакия стоит на стороне мира и отвергает любую войну. "Это я сказал и иранскому послу. Мы не занимаем никакую сторону, мы стоим на стороне мира и права", - добавил Блага.