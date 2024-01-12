https://ria.ru/20240112/yemen-1920937112.html

Лондон назвал удары по позициям хуситов законными

Лондон назвал удары по позициям хуситов законными - РИА Новости, 12.01.2024

Лондон назвал удары по позициям хуситов законными

Удары британских сил по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву, говорится в заявлении,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:16

2024-01-12T14:16

2024-01-12T14:42

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великобритания

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Удары британских сил по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Даунинг-стрит."Военное вмешательство для нанесения ударов по тщательно определенным целям с целью эффективного снижения потенциала хуситов и сдерживания дальнейших атак было предпринято на законных основаниях… Согласно международному праву Великобритании разрешено применять силу в таких обстоятельствах, когда действия, принятые в рамках самообороны, являются единственным осуществимым средством для того, чтобы справиться с существующим или неминуемым вооруженным нападением, и когда используемая сила необходима и соразмерна", - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства."Правительство уведомит Совет безопасности ООН о предпринятых им действиях в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в документе.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920919611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене