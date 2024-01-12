Лондон назвал удары по позициям хуситов законными
Канцелярия Сунака: удары по позициям хуситов соответствуют международному праву
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Удары британских сил по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Даунинг-стрит.
"Военное вмешательство для нанесения ударов по тщательно определенным целям с целью эффективного снижения потенциала хуситов и сдерживания дальнейших атак было предпринято на законных основаниях… Согласно международному праву Великобритании разрешено применять силу в таких обстоятельствах, когда действия, принятые в рамках самообороны, являются единственным осуществимым средством для того, чтобы справиться с существующим или неминуемым вооруженным нападением, и когда используемая сила необходима и соразмерна", - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.
"Правительство уведомит Совет безопасности ООН о предпринятых им действиях в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в документе.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.