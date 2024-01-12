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Хуситы могут лишиться контроля над побережьем Красного моря, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024
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14:15 12.01.2024 (обновлено: 14:16 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920936560.html
Хуситы могут лишиться контроля над побережьем Красного моря, заявил эксперт
Хуситы могут лишиться контроля над побережьем Красного моря, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы могут лишиться контроля над побережьем Красного моря, заявил эксперт
Итогом военной операции США и Великобритании против целей правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое нарушило судоходство в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:15
2024-01-12T14:16
в мире
сша
красное море
йемен
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 12 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Итогом военной операции США и Великобритании против целей правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое нарушило судоходство в Красном море, может стать лишение их контроля за главными торговыми воротами страны, городом-портом Ходейда, и морским побережьем, высказал мнение РИА Новости йеменский аналитик Абдалла Ашор. Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли в ночь на пятницу 73 удара по территории Йемена, в результате чего пять военных вооруженных сил хуситов погибли, а шесть получили ранения. "Я считаю, что в результате операции против хуситов, нанесения ударов США и Британии по позициям "Ансар Алла" в Йемене они могут лишиться контроля за портом и городом Ходейда, чтобы гарантировать безопасность прохода судов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, который, вероятно, будет передан под контроль Тарека Салеха (племянника экс-президента страны, генерала в составе Руководящего совета Йемена - ред.), который также контролирует часть побережья Йемена", - считает Ашор. Он не исключает, что в этих условиях йеменская армия на стороне международно признанного правительства имеет возможность получить международную поддержку, чтобы захватить Ходейду. "У законных властей есть все возможности выбить контроль над Ходейдой из рук хуситов, тем более, что их бойцы истощены", - добавил эксперт. Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
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в мире, сша, красное море, йемен, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Красное море, Йемен, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы могут лишиться контроля над побережьем Красного моря, заявил эксперт

Эксперт Ашор: хуситы могут лишиться контроля над побережьем Красного моря

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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ДОХА, 12 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Итогом военной операции США и Великобритании против целей правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое нарушило судоходство в Красном море, может стать лишение их контроля за главными торговыми воротами страны, городом-портом Ходейда, и морским побережьем, высказал мнение РИА Новости йеменский аналитик Абдалла Ашор.
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли в ночь на пятницу 73 удара по территории Йемена, в результате чего пять военных вооруженных сил хуситов погибли, а шесть получили ранения.
«
"Я считаю, что в результате операции против хуситов, нанесения ударов США и Британии по позициям "Ансар Алла" в Йемене они могут лишиться контроля за портом и городом Ходейда, чтобы гарантировать безопасность прохода судов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, который, вероятно, будет передан под контроль Тарека Салеха (племянника экс-президента страны, генерала в составе Руководящего совета Йемена - ред.), который также контролирует часть побережья Йемена", - считает Ашор.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
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Он не исключает, что в этих условиях йеменская армия на стороне международно признанного правительства имеет возможность получить международную поддержку, чтобы захватить Ходейду. "У законных властей есть все возможности выбить контроль над Ходейдой из рук хуситов, тем более, что их бойцы истощены", - добавил эксперт.
Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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В миреСШАКрасное мореЙеменДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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