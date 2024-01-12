https://ria.ru/20240112/yemen-1920926776.html

Эксперт оценил перспективность Йемена для российских нефтяных компаний

Эксперт оценил перспективность Йемена для российских нефтяных компаний - РИА Новости, 12.01.2024

Эксперт оценил перспективность Йемена для российских нефтяных компаний

Российская нефтяная отрасль вряд ли будет участвовать в разработке йеменских месторождений - как из-за боевых действий там, так и по чисто экономическим... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:51

2024-01-12T13:51

2024-01-12T13:51

йемен

красное море

сша

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская нефтяная отрасль вряд ли будет участвовать в разработке йеменских месторождений - как из-за боевых действий там, так и по чисто экономическим причинам, прокомментировала РИА Новости глава европейский брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. "Ввиду затяжного конфликта в Йемене крупных инфраструктурных проектов за последнее десятилетие не было. Соответственно, российская нефтяная отрасль не сильно заинтересована в йеменских месторождениях и, можно сказать, не борется за них", - сказала собеседница агентства, отметив, что конфликты сотрясают страну уже около восьми лет. По ее словам, Йемен может быть хорошим местом для добычи нефти, но, например, Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых нефтепроизводителей, добывает больше, причем добыча там дешевле. А в Йемене ситуация усложняется не только конфликтами, но и отсутствием интереса у других стран вести работы там. Вместе с тем она считает, что "Россия может прийти в эту страну на геологоразведочные проекты". "Однако в этом регионе будет большая конкуренция, также российские компании не очень сильны для разведки и добычи нефти конкретно в этом регионе", - отметила эксперт. "Для России прямых экономических интересов в этом регионе нет, и вряд ли они возникнут в будущем. Это событие в Йемене будет значимым, только если конфликт будет сильнее разрастаться", - резюмировала Хандошко.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920868250.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

йемен

красное море

сша

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йемен, красное море, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене