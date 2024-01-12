Рейтинг@Mail.ru
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 12.01.2024 (обновлено: 14:31 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920921573.html
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными - РИА Новости, 12.01.2024
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными
НАТО считает удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:35
2024-01-12T14:31
в мире
сша
йемен
нато
военная операция сша и британии в йемене
джо байден
ансар алла
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920875524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c1a62add35ad9c563203b46124d9d20.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО считает удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "оборонительными", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя альянса."Эти удары были оборонительными и направленными на сохранение свободы судоходства в одном из самых важных водных путей в мире, - заявил представитель НАТО Дилан Уайт.Уайт заявил, что "атаки хуситов должны закончиться".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html
сша
йемен
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T13:35
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920875524_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4540ea7a46c8f88b3f057cf1f1248a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, нато, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, ансар алла, великобритания
В мире, США, Йемен, НАТО, Военная операция США и Британии в Йемене, Джо Байден, Ансар Алла, Великобритания
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными

СМИ: НАТО назвала удары США и Британии в Йемене оборонительными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО считает удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "оборонительными", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя альянса.
"Эти удары были оборонительными и направленными на сохранение свободы судоходства в одном из самых важных водных путей в мире, - заявил представитель НАТО Дилан Уайт.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена
Вчера, 09:44
Уайт заявил, что "атаки хуситов должны закончиться".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Мечеть Аль-Салех в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью
Вчера, 09:19
 
В миреСШАЙеменНАТОВоенная операция США и Британии в ЙеменеДжо БайденАнсар АллаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала