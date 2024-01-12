https://ria.ru/20240112/yemen-1920921573.html
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными - РИА Новости, 12.01.2024
НАТО назвала удары в Йемене оборонительными
НАТО считает удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:35
2024-01-12T13:35
2024-01-12T14:31
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. НАТО считает удары США и Великобритании по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "оборонительными", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя альянса."Эти удары были оборонительными и направленными на сохранение свободы судоходства в одном из самых важных водных путей в мире, - заявил представитель НАТО Дилан Уайт.Уайт заявил, что "атаки хуситов должны закончиться".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T13:35
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, йемен, нато, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, ансар алла, великобритания
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НАТО назвала удары в Йемене оборонительными
СМИ: НАТО назвала удары США и Британии в Йемене оборонительными