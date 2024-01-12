https://ria.ru/20240112/yemen-1920920872.html

Нидерланды предоставили одного офицера на операцию США против хуситов

Нидерланды предоставили одного офицера на операцию США против хуситов - РИА Новости, 12.01.2024

Нидерланды предоставили одного офицера на операцию США против хуситов

Нидерланды оказывали США и Великобритании поддержку в ударах по позициям хуситов в Йемене и предоставили одного офицера для участия в операции, сообщила глава... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:32

2024-01-12T13:32

2024-01-12T13:32

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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Нидерланды оказывали США и Великобритании поддержку в ударах по позициям хуситов в Йемене и предоставили одного офицера для участия в операции, сообщила глава МИД страны Ханке Брюинс Слот. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. "Нидерланды оказывают поддержку этим высокоточным ударам и предоставили одного штабного офицера (для участия в операции - ред.)", - написала министр в соцсети Х. Нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды поддерживают операцию США и Великобритании против хуситов в Йемене и считают, что эти действия основаны на праве на самооборону и направлены на защиту свободы судоходства. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920837517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, израиль, джо байден, марк рютте, ансар алла