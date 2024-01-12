https://ria.ru/20240112/yemen-1920919611.html

СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам

СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024

СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам

США и Британия спрашивали Италию, желает ли она принять участие в ударах по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:28

2024-01-12T13:28

2024-01-12T13:44

в мире

италия

сша

йемен

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США и Британия спрашивали Италию, желает ли она принять участие в ударах по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, Рим ответил отказом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве."Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке Хуситов в Йемене", - говорится в сообщении агентства. По словам собеседника агентства, Рим предпочитает проводить "успокаивающую" политику в Красном море. Кроме того, источник отметил, что правительству потребовалась бы поддержка парламента для участия в любых военных действиях, что делает невозможным быстрое принятие решения.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

италия

сша

йемен

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене