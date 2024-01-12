Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик
Игорь Коротченко: удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
"Удары США и Великобритании являются актом прямой военной агрессии. Любые заявления о якобы сообразности и необходимости данных действий - не более чем политическая демагогия. Эти удары следует рассматривать прежде всего как акцию устрашения Ирана, да и не только Ирана, но также КНДР и России", - сказал Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что действия Вашингтона и Лондона не приведут к умиротворению в регионе, а лишь создадут ещё больше предпосылок для дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
При этом, по мнению эксперта, хуситы вряд ли сбавят свою военную активность, а до полноценной наземной операции против Йемена дело не дойдет.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.