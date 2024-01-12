https://ria.ru/20240112/yemen-1920918633.html

Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик

Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик - РИА Новости, 12.01.2024

Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик

Авиаудары США и Великобритании по Йемену направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:25

2024-01-12T13:25

2024-01-12T13:25

в мире

йемен

иран

сша

джо байден

игорь коротченко

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. "Удары США и Великобритании являются актом прямой военной агрессии. Любые заявления о якобы сообразности и необходимости данных действий - не более чем политическая демагогия. Эти удары следует рассматривать прежде всего как акцию устрашения Ирана, да и не только Ирана, но также КНДР и России", - сказал Коротченко. Собеседник агентства подчеркнул, что действия Вашингтона и Лондона не приведут к умиротворению в регионе, а лишь создадут ещё больше предпосылок для дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. При этом, по мнению эксперта, хуситы вряд ли сбавят свою военную активность, а до полноценной наземной операции против Йемена дело не дойдет. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920837517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, иран, сша, джо байден, игорь коротченко, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене