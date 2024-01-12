Рейтинг@Mail.ru
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920918633.html
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик - РИА Новости, 12.01.2024
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик
Авиаудары США и Великобритании по Йемену направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:25
2024-01-12T13:25
в мире
йемен
иран
сша
джо байден
игорь коротченко
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_bd2f2c91cd6e9877d5715ce26b80584c.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. "Удары США и Великобритании являются актом прямой военной агрессии. Любые заявления о якобы сообразности и необходимости данных действий - не более чем политическая демагогия. Эти удары следует рассматривать прежде всего как акцию устрашения Ирана, да и не только Ирана, но также КНДР и России", - сказал Коротченко. Собеседник агентства подчеркнул, что действия Вашингтона и Лондона не приведут к умиротворению в регионе, а лишь создадут ещё больше предпосылок для дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. При этом, по мнению эксперта, хуситы вряд ли сбавят свою военную активность, а до полноценной наземной операции против Йемена дело не дойдет. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920837517.html
йемен
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_251d51eed24fd6a8644b5f6670c0b571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, иран, сша, джо байден, игорь коротченко, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Иран, США, Джо Байден, Игорь Коротченко, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик

Игорь Коротченко: удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену направлены, в том числе, на устрашение Ирана – государства, на которое опираются хуситы, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена
Вчера, 09:44
"Удары США и Великобритании являются актом прямой военной агрессии. Любые заявления о якобы сообразности и необходимости данных действий - не более чем политическая демагогия. Эти удары следует рассматривать прежде всего как акцию устрашения Ирана, да и не только Ирана, но также КНДР и России", - сказал Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что действия Вашингтона и Лондона не приведут к умиротворению в регионе, а лишь создадут ещё больше предпосылок для дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
При этом, по мнению эксперта, хуситы вряд ли сбавят свою военную активность, а до полноценной наземной операции против Йемена дело не дойдет.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В пятницу утром представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену
По столице Йемена нанесли четыре авиаудара, сообщил источник
Вчера, 02:39
 
В миреЙеменИранСШАДжо БайденИгорь КоротченкоАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала