https://ria.ru/20240112/yemen-1920911818.html

Премьер Нидерландов назвал удары США и Британии по хуситам самообороной

Премьер Нидерландов назвал удары США и Британии по хуситам самообороной - РИА Новости, 12.01.2024

Премьер Нидерландов назвал удары США и Британии по хуситам самообороной

Нидерланды поддерживают операцию США и Великобритании против хуситов в Йемене и считают, что эти действия основаны на праве на самооборону и направлены на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:06

2024-01-12T13:06

2024-01-12T13:06

в мире

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марк рютте

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Нидерланды поддерживают операцию США и Великобритании против хуситов в Йемене и считают, что эти действия основаны на праве на самооборону и направлены на защиту свободы судоходства, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Президент США Джо Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. "Действия США и Великобритании основаны на праве на самооборону, направлены на защиту свободного прохода и ориентированы на деэскалацию. Нидерланды как морская страна с длинной историей придают большое значение праву свободного прохода и поддерживают эту целенаправленную операцию", - написал Рютте в соцсети Х. По его словам, нападения хуситов являются "явным нарушением международного права и представляют угрозу морскому персоналу и торговым потокам". Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси назвал авиаудары США и Великобритании по Йемену преднамеренной и неоправданной агрессией. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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в мире, нидерланды, йемен, сша, марк рютте, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене