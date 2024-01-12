https://ria.ru/20240112/yemen-1920910738.html

В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран

В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран - РИА Новости, 12.01.2024

В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран

Военные удары США и Великобритании по целям в Йемене являются попыткой спровоцировать Иран на ответные действия и могут привести к разрастанию масштабов... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:03

2024-01-12T13:03

2024-01-12T13:03

в мире

сша

йемен

великобритания

биньямин нетаньяху

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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АЛЖИР, 12 янв - РИА Новости. Военные удары США и Великобритании по целям в Йемене являются попыткой спровоцировать Иран на ответные действия и могут привести к разрастанию масштабов конфликта на Ближнем Востоке, вопреки заявлениям американской администрации о ее стремлении избежать эскалации в регионе, заявил РИА Новости алжирский политолог Айман Бельамри. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. "Эти удары представляют собой провокацию Ирана, что может вызвать разрастание начавшейся в Газе войны за счет ответных ударов хуситов или каких-либо других военизированных группировок", - считает эксперт. "Предпринимаемые США шаги противоречат заявлениям многих представителей американского руководства относительно того, что они якобы опасаются расширения масштабов военных действий в регионе. В особенности если учесть, что Вашингтон с первых дней войны против Газы поспешил направить в регион свои военные корабли, чтобы предотвратить потенциальное вмешательство каких-либо новых сторон в войну против Газы", - пояснил он. В итоге действия США, требовавших от израильского премьера Биньямина Нетаньяху завершить военные действия в палестинском анклаве в течение нескольких недель, увеличивают вероятность разрастания войны в ближневосточном регионе, считает алжирский аналитик.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html

сша

йемен

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Кадры предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде Йеменские СМИ опубликовали видео предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде 2024-01-12T13:03 true PT0M36S

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в мире, сша, йемен, великобритания, биньямин нетаньяху, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене