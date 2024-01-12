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В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран - РИА Новости, 12.01.2024
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13:03 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920910738.html
В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран
В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран - РИА Новости, 12.01.2024
В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран
Военные удары США и Великобритании по целям в Йемене являются попыткой спровоцировать Иран на ответные действия и могут привести к разрастанию масштабов... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:03
2024-01-12T13:03
в мире
сша
йемен
великобритания
биньямин нетаньяху
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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АЛЖИР, 12 янв - РИА Новости. Военные удары США и Великобритании по целям в Йемене являются попыткой спровоцировать Иран на ответные действия и могут привести к разрастанию масштабов конфликта на Ближнем Востоке, вопреки заявлениям американской администрации о ее стремлении избежать эскалации в регионе, заявил РИА Новости алжирский политолог Айман Бельамри. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. "Эти удары представляют собой провокацию Ирана, что может вызвать разрастание начавшейся в Газе войны за счет ответных ударов хуситов или каких-либо других военизированных группировок", - считает эксперт. "Предпринимаемые США шаги противоречат заявлениям многих представителей американского руководства относительно того, что они якобы опасаются расширения масштабов военных действий в регионе. В особенности если учесть, что Вашингтон с первых дней войны против Газы поспешил направить в регион свои военные корабли, чтобы предотвратить потенциальное вмешательство каких-либо новых сторон в войну против Газы", - пояснил он. В итоге действия США, требовавших от израильского премьера Биньямина Нетаньяху завершить военные действия в палестинском анклаве в течение нескольких недель, увеличивают вероятность разрастания войны в ближневосточном регионе, считает алжирский аналитик.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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Кадры предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде
Йеменские СМИ опубликовали видео предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде
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в мире, сша, йемен, великобритания, биньямин нетаньяху, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
В Алжире назвали удары США по Йемену попыткой спровоцировать Иран

Алжирский аналитик: удары США по Йемену являются попыткой спровоцировать Иран

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АЛЖИР, 12 янв - РИА Новости. Военные удары США и Великобритании по целям в Йемене являются попыткой спровоцировать Иран на ответные действия и могут привести к разрастанию масштабов конфликта на Ближнем Востоке, вопреки заявлениям американской администрации о ее стремлении избежать эскалации в регионе, заявил РИА Новости алжирский политолог Айман Бельамри.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
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Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
«
"Эти удары представляют собой провокацию Ирана, что может вызвать разрастание начавшейся в Газе войны за счет ответных ударов хуситов или каких-либо других военизированных группировок", - считает эксперт.
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Вчера, 08:24
"Предпринимаемые США шаги противоречат заявлениям многих представителей американского руководства относительно того, что они якобы опасаются расширения масштабов военных действий в регионе. В особенности если учесть, что Вашингтон с первых дней войны против Газы поспешил направить в регион свои военные корабли, чтобы предотвратить потенциальное вмешательство каких-либо новых сторон в войну против Газы", - пояснил он.
В итоге действия США, требовавших от израильского премьера Биньямина Нетаньяху завершить военные действия в палестинском анклаве в течение нескольких недель, увеличивают вероятность разрастания войны в ближневосточном регионе, считает алжирский аналитик.
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В миреСШАЙеменВеликобританияБиньямин НетаньяхуДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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