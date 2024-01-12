"Ответ будет жестким". США развязали новую войну на Ближнем Востоке
Эксперты: удары США и Великобритании по хуситам угрожают всему Ближнему Востоку
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Давид Нармания, Ренат Абдуллин. Минувшей ночью США и Великобритания нанесли многочисленные удары по территории Йемена. Официальное объяснение — ответ на атаки боевиков движения "Ансар Алла" на коммерческие суда. О результатах бомбардировок и последствиях — в материале РИА Новости.
Цели и средства
Операцию назвали "Страж процветания" (Prosperity Guardian). Ракетный обстрел вели с кораблей, подводных лодок и самолетов. Напрямую задействовали вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании. Поддержку оказали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Командующий Военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич сообщил, что целями были 60 объектов в 16 местах, в том числе командные пункты, склады боеприпасов, пусковые системы, оружейные заводы и радиолокационные системы ПВО. В частности, четыре удара нанесли по военно-воздушной базе Аль-Дайлами в районе международного аэропорта Саны, столицы Йемена. Еще пять — по объектам "Ансар Аллы" в Ходейде (в самом городе и порту). Также бомбардировке подвергся город Таиз в центральной части страны. Били и по военному лагерю Келен восточнее города Саада на севере Йемена.
Западные СМИ отмечают, что США и Великобритания запускали крылатые ракеты "Томагавк" с кораблей и американской атомной субмарины Florida.
Хуситы пообещали ответить. Еще до этого они предупредили: арабским странам, предоставившим свое воздушное пространство для агрессии, объявят войну. Из всех государств Персидского залива только Оман отказался пропускать американские и британские военные самолеты.
Угроза в Красном море
Поводом для ударов послужили нападения хуситов на гражданские суда, следовавшие в Израиль через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море. В движении "Ансар Алла", в свою очередь, это оправдывали поддержкой палестинцев, против которых ЦАХАЛ проводит военную операцию "Железные мечи".
© -Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море, пока в портовом городе Ходейда проходит марш в знак солидарности с народом Газы
© -
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море, пока в портовом городе Ходейда проходит марш в знак солидарности с народом Газы
Джо Байден заявил, что от 27 атак хуситов пострадали более 50 стран, а 2000 судам пришлось изменить курс, чтобы не подвергать себя опасности. По данным Bloomberg, каждая такая корректировка маршрута обходилась в миллион долларов и 7-10 дней пути. При этом на Красное море приходится 14 процентов мирового морского коммерческого трафика.
Во вторник, 9 января, Военно-морские силы США и Великобритании сбили в этом регионе около 20 беспилотников и три ракеты хуситов. Глава Минобороны Британии Грант Шэппс назвал эту атаку самой масштабной.
С санкции Совбеза?
Вечером в среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую нападения хуситов на суда в Красном море. Три поправки, предложенные российской стороной, отклонили. За документ проголосовали США, Великобритания, Франция, Япония, Корея, Эквадор, Гайана, Сьерра-Леоне, Словения, Мальта и Швейцария. Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались.
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
В частности, в резолюции отмечается, что Совет Безопасности "принимает во внимание право стран — членов ООН" в соответствии с международным законодательством защищать свои суда от атак. Этот пункт был одним из тех, к которому Москва предлагала поправки.
Сразу после принятия документа постпред России Василий Небензя указал: так США и их партнеры по коалиции пытаются легитимизировать свои действия против хуситов. "Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак. Вся деятельность в рамках данного пункта должна осуществляться строго в рамках действующего международного права", — подчеркнул он.
Москва уже запросила срочное заседание Совбеза в связи с ударами по Йемену. Однако, как отметил в беседе с РИА Новости директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, это ничего не изменит. США и Великобритания — постоянные члены Совбеза — наложат вето на любую неугодную им резолюцию. Впрочем, от проблем это их не избавит.
"Незаконные действия"
Даже в самих США действия коалиции вызвали неоднозначную реакцию. Так, соратники Байдена по Демократической партии Валери Хауэлл и Ро Кханна из палаты представителей напомнили: президент обязан был согласовать военную операцию с конгрессом.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Байден лишь опубликовал заявление: это "четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты и партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам поставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных коммерческих маршрутов в мире". "Я без колебаний предприму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо", — заверил он.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвав предпринятые действия "ограниченными, необходимыми и пропорциональными в рамках самообороны".
Что дальше?
В движении "Ансар Алла" угрожают в ответ "поджечь весь регион". И они на это способны. "У них многолетний опыт гражданской войны и противостояния международной коалиции. Система бункеров и туннелей развита, хуситы готовы к долгосрочной войне", — отметил Семен Багдасаров.
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
А у Запада есть и другие потенциальные цели. Самая очевидная — "Хезболла". Не исключено, что ударят по Западной Сахаре, где фронт ПОЛИСАРИО активно помогает ливанской группировке. Возможны боевые действия на Гибралтаре — ответная атака на британскую базу. "Региональная война расширяется. Наверняка полыхнет еще где-нибудь", — заключает Багдасаров.
"Массированная атака США и Великобритании чревата дальнейшей эскалацией на широком ближневосточном пространстве. Но едва ли боевые действия выйдут за те рамки, которые уже есть. В Йемене многие годы продолжается гражданская война, усугубленная иностранным военным вмешательством, — отмечает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. — Мы помним, что военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией оказалось бесплодной. Это не привело ни к миру, ни к установлению порядка, выгодного Эр-Рияду".
Нынешние атаки США и союзников — не первые для Йемена, добавляет эксперт. За последние годы было более 370 ударов, в том числе с использованием БПЛА. Били и по хуситам, и по местным джихадистским группировкам. Так что ничего принципиально нового сейчас не произошло. Проблема в том, что атаки вписываются в более широкий контекст ближневосточных обострений — между Израилем и ХАМАС, "Хезболлой" и т. д. На фоне общей напряженности обмен ударами, очевидно, продолжится.